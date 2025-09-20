مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

قال مدير صحة غزة إن مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية بسبب نقص الوقود، مضيفا أن عائلة الدكتور محمد أبو سلمية قتلت بينما كان على رأس عمله في مجمع الشفاء بغزة، بحسب وكالة أنباء "تسنيم".

وتابع أبو سلمية، 7 آلاف دولار متوسط تكلفة نقل العائلة الواحدة من مدينة غزة.

وفي سياق آخر، قالت بلدية غزة، في بيان صحفي اليوم، إن كمية المياه المتوفرة تقل عن 25% من الاحتياج اليومي للمدينة.

و أكدت بلدية غزة أن تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة يفاقم أزمة العطش التي تعيشها المدينة، ويزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص الحاد في المياه.