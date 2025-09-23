مستشار الرئيس الفلسطيني: سفك إسرائيل للدماء فى قطاع غزة أيقظ الضمير العالمي والإنساني

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العالم أصبح أكثر قناعة بأن تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة له ممر إجباري وحيد، وهو الإعتراف بالحقوق المشروعة بالشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الإحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”، أنه على مدي عقود حاولت إسرائيل أن تقفز على الحقوق الفلسطينية وأن تتجاهلها وأن توهم البعض أنه يمكن تحقيق السلام بعيدا عن الفلسطينيين، ولكن العالم أقتنع أن ذلك مجرد وهم.

وتابع أن الدماء التي سفكتها إسرائيل فى قطاع غزة أيقظت الضمير العالمي والإنساني، وغيرت مجري السياسة فى العالم أجمع، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو الإعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة ذات سيادة وفق قرارات الشرعية الدولية.