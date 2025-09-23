أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تستخدم سياستها الجمركية كآلية للدفاع عن "السيادة والأمن القومي".

وأضاف ترامب في خطابه أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في الولايات المتحدة نرغب في التجارة والتبادل التجاري النشط مع جميع الدول، مع الجميع. نحن نريد مساعدة الدول، وسنساعد الدول. لكن يجب أن تكون التجارة عادلة ومتبادلة".

وزعم ترامب أن بعض الدول التي "انتهكت القواعد" أثرت سلبًا على الدول التي التزمت بقواعد التجارة.

وقال: "لهذا السبب تطبق الولايات المتحدة الآن رسومًا جمركية على دول أخرى. وكما فُرضت علينا هذه الرسوم لسنوات طويلة ... فإننا في إدارة ترامب استخدمنا الرسوم الجمركية كآلية دفاعية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الرسوم ستضمن أن "يعمل النظام لصالح الجميع وأن يكون مستدامًا في المستقبل".