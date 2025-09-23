قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي الدوري مع عدد من مواطني حي الدقي ومركز منشأة القناطر للاستماع إلى شكاواهم وبحث مطالبهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل فعالة تضمن تلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لمشكلاتهم.

في حي الدقي كلف المحافظ بإخطار ملاك عقار بشارع التحرير بضرورة سرعة ترميم العقار تنفيذًا للقرار الصادر في ذلك الشأن والحصول على تقرير هندسي وفني من جهة حكومية بحالة العقار إلى جانب توجيه صاحب مطعم مقام بذات العقار .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر استجاب المحافظ لشكوى مواطن من وجود مخالفات بمخبز للخبز البلدي بتشكيل لجنة من مديرية التموين لفحص حالة المخبز، وفي حال قيامه بتجميع البطاقات أو ضبط أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله على أن تكون اللجنة بعضوية مديرية التموين ومركز المدينة وممثل الكهرباء والإدارات المعنية.

كما ناقش المحافظ شكوى مواطن يتضرر من قيام مالك العقار المواجه لمنزله بعدم الالتزام بعرض الشارع والرسم الهندسي في البناء، حيث وجّه المحافظ بتشكيل لجنة تضم الشؤون القانونية والمكتب الهندسي ومركز منشأة القناطر لفحص الملف تخطيطيًا وفنيًا ومدى الالتزام بالتراخيص الممنوحة لاتخاذ الإجراء القانوني.

كما تناول اللقاء شكوى أخرى مقدمة من مواطني منطقة نكلا بمركز منشأة القناطر يتضررون من تهالك الشبكة الكهربائية بالشارع، وقد كلف المحافظ بسرعة التعامل مع الشكوى بشكل فوري، حيث أفاد ممثل شركة الكهرباء أنه سيتم إحلال الشبكة الكهربائية بطول ٣٠٠ متر واستكمال الصيانات اللازمة لضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللقاءات المباشرة مع المواطنين بالتوازي مع الجولات الميدانية، تُمثل آلية فعالة لرصد احتياجات المواطنين عن قرب وتمكينهم من طرح قضاياهم بشكل مباشر مؤكدًا أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة ويُتابع تنفيذ الحلول المقترحة ميدانيًا بما يتماشى مع الإطار القانوني والمعايير الفنية.

حضر اللقاء كل من: هند عبد الحليم نائب المحافظ، والأستاذ محمد نور السكرتير العام وكافة الإدارات والأجهزة المعنية.

محافظ الجيزة حي الدقي شارع التحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ارشيفي

انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية لدعم المواهب السينمائية المصرية الناشئة

دينا

اليوم.. نجوم الفن يشاركون الفنانة دينا افتتاح أكاديمية تعليم الرقص

مهرجان الجونة السينمائي

20 فيلماً أوروبياً تتنافس على جوائز النقاد العرب في مهرجان الجونة السينمائي

بالصور

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟

فيديو

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد