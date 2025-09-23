قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
محافظات

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري

رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري
رفع 2000 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل لتحسين المظهر الحضاري
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ حملات موسعة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع الرئيسية والحيوية، والاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة مكبرة مساء أمس أسفرت عن رفع 70 نقلة من المخلفات من أرض المطاحن المطلة على شارع فيصل بإجمالي كمية بلغت 2000 طن وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية للطريق وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال نُفذت من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع استمرار حملات النظافة في مختلف المناطق لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار أن جهود المحافظة في ملف النظافة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري العام بمختلف المناطق ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية والحيوية والمتفرعات بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الجيزة.

وشدد المحافظ على أن العمل مستمر ولن يتوقف حتى يتم الانتهاء من كافة نقاط التراكمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة.

وشهدت الحملات متابعة من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

