تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
محافظات

ببولاق الدكرور والدقي.. محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق

أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مفاجئة سيرًا على الأقدام بمفرده بعدد من شوارع حي بولاق الدكرور للوقوف على مستوى النظافة وحالة الإشغالات ومتابعة مدى تواجد الفرق الميدانية بالأحياء.

وشملت الجولة مناطق ناهيا والمزلقان وكوبري الخشب وأسفل محور الفريق كمال عامر، إلى جانب عدد من الشوارع الحيوية بنطاق احياء بولاق الدكرور والدقي.

وخلال الجولة رصد المحافظ قصورًا في رفع المخلفات والقمامة بعدد من القطاعات فضلًا عن وجود تعديات للمحال التجارية والباعة الجائلين على نهر الطريق.

ووجّه المحافظ بسرعة رفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع محل الملاحظات مع تكليف الأجهزة المختصة بمتابعة دورية لضمان عدم تكرارها.

كما قرر إيقاف المقصرين من العاملين بالإشغالات وقطاع النظافة بأحياء بولاق الدكرور والدقي عن العمل وإحالتهم للتحقيق نظراً لتقصيرهم في الأعمال المكلفين بها.

وكلف المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى لرفع كفاءة الموقع الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر تمهيدًا لإقامة سوق حضاري منظم، إلى جانب تركيب بلاط إنترلوك بالمكان لضمان عدم إعاقة حركة سير المواطنين وتحسين المظهر الحضاري.

وخاطب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز قائلًا: “هتلاقوني في أي وقت نازل الشارع لوحدي عشان أشوف بنفسي مستوى الأداء على أرض الواقع ومش هتساهل مع أي تقصير في خدمة المواطن.”

وأكد محافظ الجيزة أن جولاته المفاجئة ستتواصل للمتابعة الميدانية المباشرة لأداء الأحياء ورصد شكاوى المواطنين .

