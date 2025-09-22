نائب محافظ الجيزة يتفقد مدينة كرداسة للوقوف على مستويات النظافة والإشغالات

قام ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من الشوارع بنطاق مدينة كرداسة للوقوف علي مستوي النظافة والأشغالات مشددا برفع تجمعات القمامة أول بأول.

يأتي ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار

محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما راجع نائب محافظ الجيزة، عددا من تراخيص البناء بمنطقة غرب المنصورية حيث توقف نائب المحافظ أمام عدد من المواقع الجاري أعمال البناء بها وحرص النائب علي مراجعه التراخيص الخاصة بها.

وتفقد الشهابي، مشروع محطة رفع الصرف الصحي (١) بأبو رواش لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال موجها بتكثيف الأعمال داخل المشروع للانتهاء من الأعمال لخدمة المنطقة الاستثمارية ومنطقة غرب المنصورية بمدينة كرداسة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع موقف السرفيس الجديد لتحقيق السيولة المرورية ومنع الأنتظار الخاطئ لسيارات السرفيس بمدينة كرداسة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، اللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة و اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديريه الاسكان بالمحافظة والمهندسة رضوى حامد وكيل مديرية الأسكان بالمحافظة، ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والمكتب الهندسي بالمحافظة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة الكهرباء والشركة المنفذة بالاعمال.