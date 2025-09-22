قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة

سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
أحمد زهران

قرر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تحويل أحد مديري المدارس إلى الشئون القانونية، واستبعاد مدير مدرسة أخرى مع تكليف الإدارة التعليمية بترشيح قيادة بديلة لإدارة المدرسة فورا.

وذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة، صباح اليوم الإثنين، بعدد من مدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد (2025/2026)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وشملت الجولة التفقدية مدارس: الفاروق للتعليم الأساسي، الرؤية الرسمية التجريبية للغات، الحي الثاني الرسمية التجريبية للغات، وسعد بن أبي وقاص الرسمية التجريبية للغات.

وخلال الزيارة، اطمأن وكيل الوزارة على: سد العجز في هيئات التدريس، وتسليم الكتب المدرسية كاملة للطلاب منذ اليوم الأول دون ربطها بدفع المصروفات، وتفعيل الأنشطة المدرسية والمكتبات باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب، وانتظام الطلاب بالحضور من أول يوم دراسي.

ووجّه وكيل الوزارة، بحزمة من التعليمات الحازمة، أبرزها: ضرورة الالتزام الكامل بلائحة الانضباط المدرسي، والتأكيد على النظافة العامة داخل الفصول والساحات، وصيانة ونظافة دورات المياه بشكل يومي، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور وعدم السماح بتأخير الطلاب عن اليوم الدراسي، وغرس قيم الولاء والانتماء من خلال الاهتمام بتحية العلم والنشيد الوطني، والاهتمام بالأنشطة اللاصفية كالمسرح المدرسي والرياضة والفنون، باعتبارها روافد لصقل شخصية التلميذ.

وعلى الجانب الآخر، كرم وكيل الوزارة، رحاب حامد غيث مدير مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية للغات، تقديرًا لجهودها المتميزة وإدارتها الناجحة للمدرسة.

وأكد أن التعليم في الجيزة يقوم على الانضباط، والجدية، ومكافأة المجتهد، ومحاسبة المقصر، إيمانًا بأن بناء الإنسان يبدأ من مدرسة قوية، بيئة نظيفة، ومعلم قدوة، وقيادة واعية، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائما لتلقي المقترحات والشكاوى، وأن العام الدراسي الجديد سيكون عاما للانضباط والتحصيل والأنشطة، عامًا يليق بأبناء مصر في الجيزة.

وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إدارة 6 أكتوبر التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ 30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة

رسامة شمامسة جدد

رسامة شمامسة جدد بمدينة العاشر من رمضان على يد الأنبا مقار

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

القائم بأعمال وزير البيئة: تطوير ورفع كفاءة 12 محطة لرصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
هوندا
هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد