ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
ديني

الضويني: الأزهر الشريف يدرس فيه 3 ملايين 565 ألف طالب وطالبة

محمد شحتة

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف مؤسسة مصرية ذات رسالة عالمية، مهمتها نشر الرأي الشرعي وفق منهج وسطي معتدل، وهو مسؤول عن بيان سماحة الدين ووسطيته.

وأضاف الضويني، خلال استقباله وفدًا من متدربي القضاة الشرعيين من جمهورية ماليزيا، أن الأزهر يضم العديد من القطاعات المهمة، التي يأتي على رأسها قطاع المعاهد الأزهرية، المعني بتعليم النشء العلوم الشرعية والعربية منذ مراحل التعليم الأولى وصولًا إلى المرحلة الثانوية.

وأوضح أن الأزهر يدرس فيه أكثر من ٣ ملايين طالب بالمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، التي تضم 106 كليات علمية وشرعية وعملية، ويدرس بها أكثر من 500 ألف طالب، يدرسون العلوم العربية والشرعية بجانب العلوم الحديثة كالطب والهندسة وغيرها، مضيفًا أن الأزهر يستقبل 65 ألف طالب وافد من أكثر من 120 دولة حول العالم.

وأضاف وكيل الأزهر أن من بين القطاعات المهمة في الأزهر الشريف أيضًا، مجمع البحوث الإسلامية، ذلك الصرح العلمي المعني بالبحث العلمي ودراسة الواقع، حيث يضم في عضويته نخبة من العلماء من داخل مصر وخارجها.

كما أنه معني بإرسال الوعاظ والدعاة إلى جميع أنحاء العالم لنشر علوم الأزهر الصحيحة الوسطية، مشيرًا إلى أن الأزهر يضم أيضًا قطاعات أخرى مهمة، مثل هيئة كبار العلماء، وهي أعلى هيئة علمية شرعية في مصر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى، المعني بتقديم خدمات الفتوى الإلكترونية باللغة العربية وغيرها، ونشر صحيح الدين، وضبط الفتوى بما يسهم في تقليل عدد المستفتين، بجانب مرصد الأزهر، وهو عين الأزهر الناظرة على العالم، الذي يعمل ليل نهار على رصد الأفكار المتطرفة وتفنيدها وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب حول العالم.

الأزهر وكيل الأزهر المعاهد الأزهرية جامعة الأزهر الطلاب الوافدين ماليزيا طلاب الأزهر عدد طلاب الأزهر

