عودة عمر مرموش تمنح مانشستر سيتي دفعة قوية قبل مواجهة إيفرتون

تلقى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنباء سارة قبل مواجهة إيفرتون في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد عودة عدد من لاعبيه المصابين إلى التدريبات الجماعية.

وكان مانشستر سيتي حقق فوزًا صعبًا على برينتفورد بهدف دون رد قبل فترة التوقف الدولي، أحرزه المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، ليحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة بعد سبع مباريات.

وخلال فترة التوقف، عانى جوارديولا من غياب عدة عناصر مؤثرة بسبب الإصابات، من بينهم الدولي المصري عمر مرموش، الذي تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب الصحفي "جاك جوجان"، فقد عاد الثنائي عمر مرموش وريان آيت نوري إلى التدريبات الجماعية لمانشستر سيتي، فيما سيواصل رودري الغياب عن المباراة المقبلة أمام إيفرتون.

وتُعد عودة عمر مرموش دفعة قوية للفريق، خاصة بعد غيابه عن مباريات هامة أمام نابولي وآرسنال وموناكو، في حين ابتعد آيت نوري عن الملاعب منذ أواخر أغسطس، ما أتاح الفرصة لزميله نيكو أوريلي للتألق وحجز مكانه في قائمة منتخب إنجلترا مؤخرًا.