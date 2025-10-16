إنريكي يرد على الجدل حول إصابات باريس سان جيرمان وصدامه مع الاتحاد الفرنسي قبل موقعة ستراسبورج

عشية استئناف الدوري الفرنسي بعد التوقف الدولي لشهر أكتوبر، خرج لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن صمته، متحدثًا بوضوح عن أزمة الإصابات التي تضرب صفوف فريقه منذ انطلاق الموسم، وردًا على الجدل المثار حول علاقته المتوترة مؤخرًا مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إضافة إلى رؤيته للمباريات المقبلة وطموحات فريقه هذا الموسم.

ويستضيف سان جيرمان، مساء غد الجمعة، فريق ستراسبورج في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، قبل أن يحل ضيفًا ثقيلًا على باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر النادي الباريسي جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن الثلاثي أولمبيك مارسيليا، وأولمبيك ليون، وستراسبورج الذين يمتلك كل منهم 15 نقطة.

عودة الدوليين واختبار صعب بعد التوقف الدولي

وفي تصريحات أدلى بها لقناة ناديه الرسمية PSG TV اليوم الخميس، قال لويس إنريكي: "لقد اكتمل قوام فريقنا لأول مرة بعودة اللاعبين الدوليين، لكن أول مباراة بعد فترة التوقف تكون دائمًا صعبة للغاية.

ستراسبورج أحد أفضل فرق الدوري الفرنسي، والمباراة ستكون اختبارًا قويًا بالنسبة لنا، فهم فريق شاب ومنظم وحقق نتائج جيدة، لذا علينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو على أرض الملعب".

وأضاف المدرب الإسباني: "دائمًا ما تظهر مفاجآت بعد التوقف الدولي، لأن حالة كل لاعب تختلف عن الآخر، ولهذا ننتظر وصول جميع اللاعبين لتقييم وضعهم البدني بدقة قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن المشاركة".

رد قوي على بيان الاتحاد الفرنسي

وحول بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي زعم أن الجناح برادلي باركولا يعاني من إصابة مزمنة في عضلة الفخذ، وأن سان جيرمان أشركه رغم عدم جاهزيته، رد إنريكي بلهجة حاسمة قائلًا: "لا أهتم بمثل هذه الضجة، هناك دائمًا من يتحدث كثيرًا عندما يتعلق الأمر بفريق كبير مثل باريس سان جيرمان. كل ما يهمني هو سلامة لاعبي فريقي ومستواهم داخل الملعب. نحن نعرف كيف نتعامل مع المواقف الصعبة، وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها هذا النوع من الجدل".

وحين سُئل عن تقييمه للمدافع الإكوادوري ويليان باتشو وما إذا كان الأفضل في العالم حاليًا، رد إنريكي بابتسامة: "الأسبوع المقبل ستسألونني عن ماركينيوس، وبعده عن لاعب آخر، لذلك لا أحب إصدار أحكام فردية الآن. علينا الانتظار حتى نهاية الموسم لتقييم الجميع بشكل عادل".

مدرب نشيط وجدّ محب للرياضة

وفي سياق مختلف، تحدث إنريكي عن نفسه قائلاً: "أنا في الخامسة والخمسين من عمري، ولا يمكنني أن أتدرب كرياضي محترف بعد الآن. أنا جد أكثر من كوني لاعبًا، لكني أحب الرياضة وأمارسها بانتظام لأنها جزء مهم من حياتي اليومية".

غيابات وإصابات متلاحقة

وعاد المدير الفني الإسباني للحديث عن الإصابات داخل الفريق قائلًا: "لا أعلم بعد ما إذا كان ماركينيوس أو ديزيريه دوي سيكونان جاهزين لمباراة ستراسبورج، سنجري اليوم الحصة التدريبية الأخيرة قبل اللقاء، وسنتحدث مع اللاعبين لتقييم جاهزيتهم.. نأمل أن يقل عدد الإصابات قريبًا".

وأضاف: "لا أعرف المدة التي سيغيب فيها عثمان ديمبلي، نحن نتابعه يوميًا في التدريبات، ولن نجازف بإشراك أي لاعب غير جاهز. الإصابات جزء من كرة القدم، خصوصًا في الأندية الكبيرة التي تخوض عددًا هائلًا من المباريات سنويًا".

وأوضح إنريكي أن الفريق يعمل بجهد لتحسين الحالة البدنية للاعبين قائلًا: "حين يعود اللاعبون للمشاركة سنستطيع تقييم مدى جاهزيتهم الحقيقية. نحن نترقب ديمبلي ونأمل أن نراه قريبًا في التدريبات الجماعية".

ضيق الوقت بين المباريات

وأكد إنريكي أن فريقه معتاد على ضغط المباريات المتواصل، قائلًا: "نعمل دائمًا في وقت ضيق.. سنخوض تدريبًا خفيفًا قبل مواجهة ستراسبورج، وبعد المباراة سيكون تركيزنا على الاستشفاء والتحضير الذهني لمباراة باير ليفركوزن، دون التعمق في الجوانب الفنية المعقدة".

وشدد المدير الفني على أن "الإصابات لا تحدث بسبب سبب واحد، بل لأسباب عديدة مجتمعة، ويجب التعايش مع ذلك في المستوى العالي من كرة القدم".

إشادة بالمهاجم البرتغالي جونسالو راموس

وفي ختام حديثه، حرص لويس إنريكي على توجيه إشادة خاصة بالمهاجم البرتغالي جونسالو راموس، قائلاً: "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، سواء شارك كأساسي أم كبديل. نحن سعداء بمستواه وبالتزامه الكبير، ونثق فيه كثيرًا".

وختم إنريكي تصريحاته بالقول: "الحديث عن الأفضلية الذهنية لباريس سان جيرمان أمر يخص المنافسين. نحن نستعد لكل مباراة بنفس الجدية والعقلية، وهدفنا الدائم هو السيطرة وتغيير أسلوب اللعب من وقت لآخر حتى لا يتمكن الخصوم من حفظنا أو التنبؤ بخططنا".

مشروع متجدد وطموح بلا حدود

يُذكر أن باريس سان جيرمان دعم صفوفه بثلاث صفقات صيفية بارزة استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026، أبرزها التعاقد مع الحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه من ليل، والمدافع الأوكراني إيليا زابارني من بورنموث، إضافة إلى الحارس الإيطالي الشاب ريناتو مارين من روما.

ويأتي ذلك في إطار خطة لويس إنريكي للحفاظ على البطولات التي حصدها الموسم الماضي، حين توّج العملاق الباريسي بخماسية تاريخية شملت دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، والسوبر المحلي، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي التي نالها بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح.