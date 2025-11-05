مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة، بقاعة رئاسة الشركة، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتعمل الشركة تحت مظلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو دكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، ليضيف رؤيته وخبراته في مجال التنمية والاستثمار.

ركز الاجتماع على بحث سبل الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، بما يضمن الحفاظ على البيئة، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز الاستدامة المالية للشركة. وتم استعراض خطط لاستثمار الأصول غير المستغلة بهدف رفع الإيرادات وتحسين الأداء المالي للشركة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

كما ناقشت اللجنة إمكانيات الاستثمار في الأراضي الصالحة للزراعة ضمن الغابات الشجرية، بهدف التوسع في المساحات المزروعة، والمساهمة في جهود الدولة لمكافحة التصحر وتحسين المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية. وتم التأكيد على أن هذه المبادرات ليست مجرد استثمار مالي، بل تمثل استثمارًا بيئيًا واجتماعيًا يعزز جودة الحياة في محافظة الأقصر ويخدم التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية متابعة ودراسة جميع الأصول غير المستغلة للشركة، ووضع خطط واضحة لاستثمارها بما يرفع مستوى الشركة ويعزز كفاءتها التشغيلية، ويضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواردها، بما ينعكس إيجابياً على خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد اللواء أحمد محمد رمضان على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق التوازن بين الاستثمار المالي والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن الابتكار في استغلال الأصول ومياه الصرف الصحي المعالجة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الشركة في الاستدامة والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر.