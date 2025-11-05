تنسيق بين هيئتي الرعاية والتأمين الصحي بالأقصر لتطوير الخدمات للمنتفعين

تواصل هيئتا الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل جهودهما المشتركة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر وتحسين تجربة المنتفعين، حيث عقد اجتماع تنسيقي موسع بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير الفرع، وبحضور الدكتورة رحاب علي عبد الوهاب مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

استهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز التكامل المؤسسي بين الهيئتين وتنسيق آليات العمل داخل المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة وكفاءة، وذلك في ضوء الدور التنظيمي والتمويلي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدور التنفيذي الميداني لهيئة الرعاية الصحية باعتبارها الذراع التنفيذية لمنظومة التأمين الصحي.

وتناول اللقاء آليات توحيد الهوية البصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل وحدات ومستشفيات الهيئة، من خلال تخصيص كاونترات لهيئة التأمين الصحي الشامل لتسهيل إجراءات التسجيل وتحديث البيانات وسداد الاشتراكات وصرف العلاج للمنتفعين.

كما ناقش الجانبان عددًا من الملفات الفنية والتشغيلية، أبرزها متابعة تنفيذ مبادرة فحص قاع العين للأطفال المبتسرين بالحضانات، والتي حققت خلالها هيئة الرعاية الصحية بالأقصر نجاحًا كبيرًا بالقضاء على قوائم الانتظار بفضل التنظيم الميداني وسرعة الاستجابة داخل منشآتها.

وفيما يخص صرف العلاج الشهري للمنتفعين، أكدت هيئة الرعاية الصحية استمرار صرف العلاج لمدة شهرين للفئات المستهدفة خاصة مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، في إطار حرصها على التيسير على المرضى وضمان انتظام الخدمة دون انقطاع.

كما استعرض الاجتماع جهود الهيئة في تفعيل خدمة سداد الاشتراكات والأقساط من خلال منافذ متعددة داخل المحافظة بدلًا من المقر الرئيسي، بما يسهم في تقليل التكدس وتقريب الخدمات من المواطنين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التوعية المشتركة بين الهيئتين لتعريف المواطنين بحقوقهم داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وإبراز الدور المحوري لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر في تقديم خدمات طبية متكاملة تدعم جهود الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.