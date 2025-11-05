رئيس شركة مياه الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات

عقد اللواء أ.ح المهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات الخارجية ومديري العموم، لمتابعة سير العمل داخل الشركة واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمختلف مراكز المحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الشركة نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة الأداء بما يضمن تقديم خدمات مستقرة وجودة عالية للمواطنين.

كما تناول الاجتماع عددًا من الملاحظات في الأداء التجاري والتشغيلي بهدف تحسين مستوى المتابعة والدقة في الأعمال اليومية، مؤكدًا على أهمية الانضباط الإداري والحرص على تطوير الأداء في إدارات التحصيل وخدمة العملاء.

وشدّد اللواء أحمد رمضان على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل جميع المواقع، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة. كما وجّه بضرورة توفير الاحتياجات التشغيلية وقطع الغيار اللازمة بشكل دوري لضمان استمرارية العمل بالمحطات وعدم حدوث أي أعطال قد تؤثر على جودة الخدمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الشركة على أهمية المتابعة الميدانية المنتظمة من قِبل مديري الإدارات، ورفع تقارير دقيقة حول معدلات التنفيذ وسير المشروعات، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الانضباط والتعاون والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الشركة وخدمة أبناء محافظة الأقصر على الوجه الأكمل.