مياه الأقصر تتابع أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى إسنا والطود

إستقبل اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفد بعثة بنك التنمية الأفريقي، و وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإستشارى المشروع.

وشملت زيارة بعثة البنك جولة ميدانية لموقع محطة رفع صرف صحى الغريره، والكيمان الرئيسية، ومحطة معالجة الدبابية والعديسات ضمن مشروع صرف صحي قرى البنك الافريقي، وتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، كما تم عقد إجتماع موسع وإستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية.

ويذكر أن مشروع الصرف الصحي المتكامل يضم عدد 10 قرى تابعه لمدينتي إسنا والطود، الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

حيث يخدم 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعله – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود هي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 250 ألف نسمة بهذه القرى.