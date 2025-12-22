قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أبو زهرة عن تعديلات قانون المهن الرياضية: خطوة لضبط المنظومة

النائب مصطفى أبو زهرة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ، والذي يناقشه المجلس خلال جلسته العامة اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار عصام فريد، مؤكدًا أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم المهن الرياضية في مصر.

وأكد أبو زهرة ، أن التقرير الصادر عن لجنة الشباب والرياضة عكس فهمًا دقيقًا للتحولات التي شهدها المجال الرياضي، سواء على مستوى التعليم الجامعي أو تنوع التخصصات العلمية المرتبطة بالرياضة، وهو ما استدعى تدخلًا تشريعيًا يواكب هذا التطور ويحافظ في الوقت ذاته على الانضباط المهني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توحيد المصطلحات الخاصة بالمؤهل الدراسي يحقق وضوحًا تشريعيًا ويُنهي أي التباس قانوني، كما أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة مع الاستعانة برأي المجلس الأعلى للجامعات، يعزز من الحوكمة المؤسسية ويضمن معايير أكاديمية ومهنية دقيقة.

وأشار أبو زهرة، إلى أن تطوير الهيكل النقابي واستيعاب التخصصات الرياضية الحديثة يعكس رؤية مستقبلية قادرة على مواكبة المعايير الدولية، مؤكدًا أن النص على دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع الحفاظ على الاستقلال المهني للنقابة، يحقق توازنًا مطلوبًا بين التنظيم والحرية المهنية.

وشدد النائب مصطفى أبو زهرة، في ختام تصريحه على أن هذه التعديلات تخدم في المقام الأول العاملين في المجال الرياضي والشباب، وتسهم في بناء منظومة رياضية حديثة، قادرة على دعم التنمية الرياضية وترسيخ الاحتراف وضبط الممارسة المهنية وفق أسس تشريعية واضحة.

