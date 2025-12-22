غادة البدوي: قانون نقابة المهن الرياضية يعيد ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني

قالت النائبة غادة البدوي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية يستهدف إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، من خلال تحديث الإطار التشريعي المنظم للمهن الرياضية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة العمل الرياضي، ويحافظ في الوقت ذاته على جودة الممارسة المهنية داخل هذا القطاع الحيوي.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أنه، حرصًا على حسن التطبيق العملي للتعديلات المقترحة، وفي ضوء ما تستهدفه من تحقيق التكامل المؤسسي، يمكن النظر في إنشاء لجنة اعتماد مشتركة تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات، والوزارة المعنية بشؤون الرياضة، ونقابة المهن الرياضية، إلى جانب عدد من الخبراء المستقلين.

وأشارت إلى أن تتولى هذه اللجنة وضع معايير واضحة وموضوعية لاعتماد البرامج والتخصصات، وإصدار قائمة دورية محدثة بالتخصصات المعترف بها، مع إقرار آلية تظلم سريعة وشفافة تكفل العدالة، وتحد من أي تعسف محتمل في التطبيق، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد آلية تشكيل اللجنة وضوابط عملها.

ويأتي هذا الطرح بوصفه أداة تنفيذية مساندة تُسهم في ضبط المعايير، وتعزز التكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن صدور القانون في صورة عملية ومتوازنة، قادرة على مواكبة التطور الحقيقي للمنظومة الرياضية، دون المساس بالاختصاصات القانونية أو المهنية القائمة.

وأعلنت النائبة غادة البدوي موافقتها على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.