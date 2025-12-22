قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
برلمان

برلمانية: تحسين مؤشرات الدين تعزز قدرة الدولة دون المساس بالمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وفاتورة خدمة أعباء الدين، مؤكدة أنها خطوة لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات المالية دون التأثير على الخدمات الأساسية للمواطنين.


 


وأكد" الكسان" في تصريح لـ" صدى البلد" أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين، إلى جانب تحقيق إدارة مالية رشيدة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.


اجتمع\ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.


وصرح السفير محمد الشناوى،  المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذا جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار. كما اطّلع الرئيس خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

مجلس النواب عبد الفتاح السيسي أجهزة الموازنة أعباء الدين

