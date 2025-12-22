شبانة: مباراة اليوم بداية تصدر المجموعة.. والمنتخب الوطني قادر على حصاد كأس الأمم الأفريقية

كشف النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني اليوم.

وأوضح شبانة، إن المنتخب الوطني في اتم استعداداته من حيث التدريبات والحالة المعنوية والنفسية مرتفعة كما أن لديهم احساس بالمسؤولية مرتفع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تشكيل المنتخب الوطني يضم افضل اللاعبين منهم محمد صلاح وإمام عاشور وتريزيجيه والشناوي وهاني وحمدي فتحي وغيرهم من اللاعبين الكبار.

وأشار النائب محمد شبانة، إلى أن مباراة اليوم ستكون انطلاق لتصدر المنتخب المجموعة، مؤكدا أن لدينا الثقة الكاملة في الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المنتخب الوطني سيكون لديه القدرة على حصاد كأس الأمم الأفريقية لهذه الدورة.

https://youtube.com/shorts/ChGBr-7pXQ8