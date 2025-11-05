وكيل صحة الأقصر ورئيس مدينة البياضية يتابعان سير أعمال المنشآت الطبية

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة ميدانية برفقة الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مجلس ومدينة البياضية، والدكتورة ألفت حسان مدير إدارة الوقائي، لمتابعة سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حيث شملت الجولة المرور على وحدة نجع عبد العزيز، لمتابعة الأعمال الإدارية وانتظام سير العمل، والخدمات التي تقدمها الإدارة الصحية، وتم تحويل المتغيبين عن العمل للشؤون القانونية بمجلس المدينة للتحقيق، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية.

كما شملت الجولة المرور على وحدة المطاعية، حيث تم متابعة خدمات التطعيمات وعيادة الأسنان والصيدلية والمعمل والأعمال الوقائية، وأشاد وكيل وزارة الصحة بالأقصر بإلتزام الفريق الإداري والطبي وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واختُتمت الجولة بالمرور على مكتب صحة البياضية خلف مستشفى إيزيس، لمتابعة الخدمات المقدمة من التطعيمات الروتينية للأطفال، وسحب عينات الغدة الدرقية، وتسجيل المواليد والوفيات، وخدمات تنظيم الأسرة .

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، وفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر .