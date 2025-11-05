وفد منظمة الصحة العالمية يشيد بمستوى الخدمات الطبية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

استقبل الدكتور محمد شعبان مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر وفدًا من منظمة الصحة العالمية في زيارة ميدانية هدفت إلى متابعة منظومة الخدمات الصحية المقدمة للوافدين الأجانب واللاجئين داخل المحافظة والتأكد من حصولهم على رعاية طبية متكاملة بمعايير دولية

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والتي تؤكد أهمية دعم الشراكات الدولية وتبادل الخبرات لضمان استمرار جودة الخدمة داخل المنشآت الصحية

وخلال الجولة التفقدية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر اطلع وفد منظمة الصحة العالمية على أسلوب إدارة المستشفى ومستوى الخدمات المقدمة داخل الأقسام المختلفة ومن بينها أقسام الكلى والحضانات والأجنحة الفندقية حيث أشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ في البنية التحتية والتجهيزات الطبية الحديثة وكفاءة الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية

وتعكس الزيارة استمرار التعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز تطبيق معايير الجودة العالمية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن وصول خدمات طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين والمقيمين بمحافظة الأقصر