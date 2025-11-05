قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
تم العثور عليه بحي الشجاعية.. «حماس»: سنسلّم الليلة جثمان أحد المحتجزين |فيديو
الطقس غدا مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 28
محافظات

وفد منظمة الصحة العالمية يشيد بمستوى الخدمات الطبية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

شمس يونس

استقبل الدكتور محمد شعبان مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر وفدًا من منظمة الصحة العالمية في زيارة ميدانية هدفت إلى متابعة منظومة الخدمات الصحية المقدمة للوافدين الأجانب واللاجئين داخل المحافظة والتأكد من حصولهم على رعاية طبية متكاملة بمعايير دولية

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والتي تؤكد أهمية دعم الشراكات الدولية وتبادل الخبرات لضمان استمرار جودة الخدمة داخل المنشآت الصحية

وخلال الجولة التفقدية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر اطلع وفد منظمة الصحة العالمية على أسلوب إدارة المستشفى ومستوى الخدمات المقدمة داخل الأقسام المختلفة ومن بينها أقسام الكلى والحضانات والأجنحة الفندقية حيث أشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ في البنية التحتية والتجهيزات الطبية الحديثة وكفاءة الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية

وتعكس الزيارة استمرار التعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز تطبيق معايير الجودة العالمية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن وصول خدمات طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين والمقيمين بمحافظة الأقصر

الأقصر اخبار الاقصر الرعاية الصحية

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
السيارات الصينية
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
أرخص 5 سيارات سيدان
