قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من البرلمان إلى الأمم المتحدة.. «أبو العينين» يجسد الموقف المصري المدافع عن القضية الفلسطينية
استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تستضيف حلقة نقاشية حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بمشاركة كلية الألسن

جامعة الأقصر تشارك بحلقة نقاشية حول القضايا البيئية بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
جامعة الأقصر تشارك بحلقة نقاشية حول القضايا البيئية بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
شمس يونس

شهد الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن، نائبًا عن الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة؛ فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها  فرع جهاز شؤون البيئة بالأقصر، بقيادة المهندس محمود صالح أحمد، مدير الجهاز،  بالتعاون بين وزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وذلك  بمكتبة مصر العامة بالأقصر؛  في إطار دور جهاز شؤون البيئة بالأقصر في نشر الوعي بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة.


تناولت الحلقة؛ مقدمة عن الحوار المجتمعي والتغيرات المناخية وعلاقتها بموضوع الجلسة، قدمتها المهندسة سماح صالح - رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة. كما استعرضت المهندسة ليديا عليوة، مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة؛  تغير المناخ وأسبابه وتأثيراته على الحضر والسياحة.

كما شهدت الجلسة استعراض المشروعات والمبادرات الحكومية والأممية الجارية في المحافظة من بينها؛  مشروع الترشيح النهري في صعيد مصر "من زاوية آفاق السياحة التعليمية"،  وتحدث الدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر عن مشروع تحديث تقنيات الري في صعيد مصر.

شارك بحضور الفعالية؛  ممثلو الجهات الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون البيئة والتنمية الحضرية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات البيئية بالمحافظة.

الأقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عطية الفيومي

الفيومي: السوق المصرية مؤهلة لجذب تدفقات استثمارية قوية بدعم من الاستقرار النقدي وبرامج الإصلاح

الاسكان

المجتمعات العمرانية تنفذ خطة مكتملة للنهوض بتجميل المدن الجديدة

حماية المستهلك

حماية المستهلك: تعزيز الحملات وتفعيل الرصد الإلكتروني لضبط العروض المضللة

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد