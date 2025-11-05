الأقصر تستضيف حلقة نقاشية حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بمشاركة كلية الألسن

شهد الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن، نائبًا عن الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة؛ فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها فرع جهاز شؤون البيئة بالأقصر، بقيادة المهندس محمود صالح أحمد، مدير الجهاز، بالتعاون بين وزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وذلك بمكتبة مصر العامة بالأقصر؛ في إطار دور جهاز شؤون البيئة بالأقصر في نشر الوعي بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة.



تناولت الحلقة؛ مقدمة عن الحوار المجتمعي والتغيرات المناخية وعلاقتها بموضوع الجلسة، قدمتها المهندسة سماح صالح - رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة. كما استعرضت المهندسة ليديا عليوة، مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة؛ تغير المناخ وأسبابه وتأثيراته على الحضر والسياحة.

كما شهدت الجلسة استعراض المشروعات والمبادرات الحكومية والأممية الجارية في المحافظة من بينها؛ مشروع الترشيح النهري في صعيد مصر "من زاوية آفاق السياحة التعليمية"، وتحدث الدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر عن مشروع تحديث تقنيات الري في صعيد مصر.

شارك بحضور الفعالية؛ ممثلو الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون البيئة والتنمية الحضرية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات البيئية بالمحافظة.