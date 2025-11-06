قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
نجم الأهلي السابق: الزمالك الأقرب لحسم السوبر أمام بيراميدز.. وناصر ماهر سيكون الورقة الرابحة
مدبولي: عملنا على توفير البنية الأساسية بكل مقوماتها للقطاع الصناعي
خلافات من 16 سنة و«تهديد لايف».. القبض على قاتـ.ل صاحب محل كشري حلوان
مقابل عفو إسرائيلي مشروط..واشنطن تقترح استسلام مقاتلي حماس في أنفاق رفح وتسليم الأسلحة
الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة
الرئيس السيسي يهنئ كمبوديا بذكرى يوم الاستقلال
نادٍ يحلم بضم ميسي في صفقة قصيرة استعدادا لـ كأس العالم 2026 .. ما القصة؟
أصل الحكاية

نادٍ يحلم بضم ميسي في صفقة قصيرة استعدادا لـ كأس العالم 2026 .. ما القصة؟

ميسي
ميسي
أمينة الدسوقي

في مفاجأة كروية غير متوقعة، كشفت تقارير صحفية تركية عن تحرك نادي جلطة سراي لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في صفقة مؤقتة تمتد لأربعة أشهر، خلال فترة توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

عرض تركي مغرٍ

وبحسب ما نقلته تقارير صحفية، فإن إدارة جلطة سراي تجهز عرضا استثنائيا لميسي، يتضمن راتباً يصل إلى 10 ملايين يورو مقابل فترة الإعارة القصيرة، بهدف الحفاظ على جاهزيته البدنية قبل انطلاق كأس العالم 2026، الذي يتوقع أن يكون الأخير في مسيرة الأسطورة الأرجنتينية.

ليونيل ميسي

وأشارت التقارير إلى أن النادي التركي مستعد لتوفير كل الموارد المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، معتبرين أن وجود ميسي في صفوف الفريق حتى ولو لفترة محدودة سيكون حدثاً تاريخياً يعزز شعبية النادي محلياً وعالمياً.

تفاعل جماهيري واسع

تزامناً مع انتشار الأنباء، شهد حساب ميسي الرسمي على "إنستجرام" موجة من التعليقات من جماهير جلطة سراي، التي أعربت عن رغبتها الجامحة في رؤيته يرتدي القميص الأصفر والأحمر.

ليونيل ميسي

 ووجه الآلاف من المشجعين رسائل دعم تطالب النجم الأرجنتيني بخوض التجربة التركية.

ميسي بين الولاء والطموح

يذكر أن ميسي، البالغ من العمر 37 عاماً، كان قد جدد عقده مع إنتر ميامي حتى نهاية عام 2028، في خطوة فاجأت المتابعين، خاصة بعد أن راجت تكهنات حول احتمالية رحيله. 

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن القرار جاء نتيجة قناعة ميسي بقدرته على الاستمرار في المنافسة بفضل حالته البدنية الجيدة، خصوصاً أن الدوري الأمريكي لا يفرض متطلبات بدنية قاسية مثل الدوريات الأوروبية الكبرى.

أرقام قياسية ومستقبل مفتوح

ورغم تقدمه في السن، يواصل ميسي تقديم أداء مبهرا، إذ سجل 39 هدفاً في 44 مباراة هذا الموسم مع إنتر ميامي، وظل بعيداً عن الإصابات الكبرى، محتفظاً بدوره كقائد للفريق ونجم الأول بلا منازع.

وتشير تقارير رياضية إلى إمكانية إعادة إحياء الثلاثي الهجومي التاريخي "MSN" الذي صنع مجد برشلونة، بوجود ميسي وسواريز، مع احتمالية انضمام نيمار مجدداً لإكمال الحلقة المفقودة.

ويبقى السؤال الأبرز الآن هل ينجح غلطة سراي في تحقيق حلم جماهيره وخطف ميسي ولو مؤقتاً؟ ولكن الاجابة، ستعتمد على رغبة "البرغوث" في خوض تجربة جديدة قبل إسدال الستار على مسيرته الأسطورية في الملاعب.

