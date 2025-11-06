طلاب معهد إيحوث يزورون غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر



زار وفد من طلاب وطالبات المعهد العالي للسياحة والفنادق إيحوث الأقصر - قسم الدراسـات السـياحية، غرفة شركات السياحة والسفر، للتعرف على الجانب العملي داخل الغرفة، تماشيا مع الدراسة النظرية للعام الجامعي الجاري.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور سلامة عمار، أستاذ السياحة والسفر وكان في استقبالهم كل من ثروت عجمي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعوض الله أبو المجد، ومحمد عبدالمجيد، مدير الفرع، ومحمد صابر، المدير المالي، وذلك تحت رعاية هشام الدميري، العضو التنفيذي المنتدب لشركة إيجوث، وأحمد عبدالوهاب رئيس قطاعات التدريب والمعاهد و الدكتور صالح محمد عبدالمعطي، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق إيحوث بالأقصر، و الدكتور هيثم طاهر، عميد المعهد، والدكتور ممدوح وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب.

تناولت الزيارة تعريف الطلاب، أهم المهام والوظائف للغرفة، والعلاقة بين غرفة السياحة بالأقصر، ووزارة السياحة، ومزايا إنضمام الشركات السياحية والعاملين بها للغرفة، وكيفية إصدار التصاريح من قبل الغرفة لشركات السياحة المختلفة، بعد أن تقوم الشركة بإخطار الغرفة بعدد الفوج السياحي وجنسياتهم ومواعيد الوصول والشركة السياحية والشركة الناقلة وكل البيانات المطلوبة، بما فيها صورة من البرنامج السياحي التي تنوي شركة السياحة تنفيذه للفوج السياحي.

وكذلك التعرف على أقسام غرفة السياحة، حيث اصطحب المدير الإداري للغرفة، الطلاب والطالبات، في جولة للتعرف على أقسام غرفة السياحة وأهم الأدوار التي تقوم بها في حماية السائح وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال الاحتيال وخاصة من الشركات الوهمية على بعض المواقع على الإنترنت أو على أرض الواقع، إضافة إلى اطلاعهم على شكل ونموذج الأوراق والتصاريح، كما شهدت الزيارة عقد جلسة نقاشية، تفاعل معها الطلاب بالأسئلة والاستفسارات، ومدى ارتباطها بما درسوه داخل المعهد،

وفي نهاية الزيارة وجه الدكتور سلامة عمار، الشكر لثروت عجمي، المدير العام لغرفة السياحة بالأقصر، وكل العاملين بالغرفة على حسن الضيافة والاستقبال وتيسير إجراءات الزيارة لأبنائنا طلاب وطالبات.