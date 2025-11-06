قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يطلق بوستر دورته الجديدة.. يوسف شاهين حدوتة مصریة

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يطلق بوستر دورته الخامسة عشرة •    شعار الدورة " يوسف شاهين حدوتة مصریة
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يطلق بوستر دورته الخامسة عشرة •    شعار الدورة " يوسف شاهين حدوتة مصریة
شمس يونس

أطلقت ادارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بوستر الدورة الخامسة عشرة ، والتي ستقام في الفترة من 30 مارس وحتي 6 أبريل 2026، وتحمل الدورة اسم المخرج المصري العالمي الكبير يوسف شاهين بمناسبة مئويته التي تبدأ في 2026 . 


بوستر الدورة الـ 15 من تصميم الفنان الشاب محمود إسماعيل، والذي صرح قائلا : البوستر مستوحي من شخصية يوسف شاهين وحيويته وعالمه الديناميكي، حيث ينتقل شاهين داخل فضاء بصري يجمع معالم بعض الدول الأفريقية ومنها مصر مما يعكس وحدة القارة وتنوعها ، أما الضوء المنبعث من العمق فيرمز إلي تجدد الروح السينمائية التي لا تتوقف عن المضي قدما، حيث يصبح البوستر احتفاء بتراث السينما الأفريقة وشخصية شاهين المصرية الأفريقية التي كانت وما تزال رمزا للحركة والحرية والفكر المتمرد في الفن السابع .

كما صرحت إدارة المهرجان بأنها سوف تصدر طبعة خاصة من كتاب " يوسف شاهين نظرة الطفل .. وقبضة المتمرد " للناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس بالتعاون والشراكة مع دار الشروق . 


مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين، وبرعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، وبدعم من وزارات الخارجية والشباب والرياضة ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري ومؤسسة " كيميت للسلام والمعرفة "

الأقصر اخبار الاقصر سينما الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يشهد تدشين مبادرة "ازرع" لدعم زراعة محصول القمح

ميناء نويبع البحري

تداول 3300 طن بضائع و243 شاحنة بميناء نويبع البحري

خلال فاعليات الندوة بسيوة

مدير صندوق مكتبات مصر العامة: سيوة منارة ثقافية ومعرفية متفردة على أرض الواحة

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد