الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

في مستهل زيارته للنمسا.. أسقف الدول الإسكندنافية يزور دير القديسة حنة ويصلي القداس

الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية
الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية
ميرنا رزق

في مستهل زيارته الرعوية لإيبارشية النمسا، وبدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل الأنبا جابرييل أسقف النمسا، قام الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية بزيارة دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا، حيث تبارك من الدير العامر والتقى بالأمهات الراهبات.

كما صلى نيافته القداس الإلهي بدير القديس الأنبا أنطونيوس بأوبرزيبنبرون في فيينا، بمشاركة عدد من رهبان الدير.

 وأيضا عقد نيافته لقاءً مع ثلاثة من الآباء الكهنة الجدد الذين يقضون فترة الأربعين يومًا التالية للرسامة الكهنوتية بالدير، حيث استمع الآباء الجدد إلى نصائح وخبرات نيافته في العملين الرعوي والروحي، وذلك في لقاء اتسم بالأبوة والسرور.

الأنبا أباكير الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية دير القديسة حنّة الراهبات القداس الإلهي

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

