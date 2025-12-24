في مستهل زيارته للنمسا.. أسقف الدول الإسكندنافية يزور دير القديسة حنة ويصلي القداس

في مستهل زيارته الرعوية لإيبارشية النمسا، وبدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل الأنبا جابرييل أسقف النمسا، قام الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية بزيارة دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا، حيث تبارك من الدير العامر والتقى بالأمهات الراهبات.

كما صلى نيافته القداس الإلهي بدير القديس الأنبا أنطونيوس بأوبرزيبنبرون في فيينا، بمشاركة عدد من رهبان الدير.

وأيضا عقد نيافته لقاءً مع ثلاثة من الآباء الكهنة الجدد الذين يقضون فترة الأربعين يومًا التالية للرسامة الكهنوتية بالدير، حيث استمع الآباء الجدد إلى نصائح وخبرات نيافته في العملين الرعوي والروحي، وذلك في لقاء اتسم بالأبوة والسرور.