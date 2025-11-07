الأقصر تضع الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات مولد مارجرجس بأرمنت

تفقد اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، دير الشهيد مارجرجس في منطقة الرزيقات بمدينة أرمنت، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات مولد مارجرجس، التي تُقام سنويًا خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٦ نوفمبر من كل عام.

وتابع السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، آخر الاستعدادات والتجهيزات والتدابير اللازمة التي تم اتخاذها لتأمين الاحتفالات وضمان خروجها بسلاسة ويسر، حيث تم التنسيق مع مدينة أرمنت لتوفير الموظفين القائمين على التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال فترة الاحتفال، مع رفع حالة الطوارئ في قطاعات الصحة والمرور والحماية المدنية والإسعاف تحسبًا لأي طوارئ وتقديم كافة الاحتياجات الطبية وتوفيرها.