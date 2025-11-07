قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تضع الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات مولد مارجرجس بأرمنت

السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات مولد مارجرجس بمدينة أرمنت
السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات مولد مارجرجس بمدينة أرمنت
شمس يونس

 تفقد اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، دير الشهيد مارجرجس في منطقة الرزيقات بمدينة أرمنت، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات مولد مارجرجس، التي تُقام سنويًا خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٦ نوفمبر من كل عام.

وتابع السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، آخر الاستعدادات والتجهيزات والتدابير اللازمة التي تم اتخاذها لتأمين الاحتفالات وضمان خروجها بسلاسة ويسر، حيث تم التنسيق مع مدينة أرمنت لتوفير الموظفين القائمين على التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال فترة الاحتفال، مع رفع حالة الطوارئ في قطاعات الصحة والمرور والحماية المدنية والإسعاف تحسبًا لأي طوارئ وتقديم كافة الاحتياجات الطبية وتوفيرها.

الأقصر اخبار الاقصر ارمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

ترشيحاتنا

محمد رمضان

تصالح مع وزارة الثقافة.. كواليس محاكمة محمد رمضان قبل حبسه عامين

ارشيفية

جريمة قابيل وهابيل .. التحريات تكشف لغز مقتل شاب في التبين

حبس

بياخد فلوس من قائدي السيارات.. قرار من النيابة بشأن سايس بالعجوزة

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد