زراعة الأقصر تصدر 19 رخصة أعلاف

أكد المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن المديرية واصلت خلال شهر أكتوبر الماضي تنفيذ خطتها المتكاملة لدعم الإنتاج الحيواني والداجني والنباتي، ومتابعة جهود مكافحة الآفات الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإدارة العامة للإنتاج الحيواني أصدرت 19 رخصة محلات للاتجار في الأعلاف وخاماتها، كما شاركت بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في حملات التحصين ضد أمراض الحمى القلاعية ووحمى الوادي المتصدع وسات 1 لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى مشاركة أعضاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية في معاينة المجزر النصف آلي للدواجن بالمنطقة الصناعية بالأقصر.

وأضاف أن إدارة التعاون الزراعي تابعت حركة الأسمدة المدعمة "الوارد، الموزع، الرصيد" وأرسلت تقارير أسبوعية للإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة، كما أعدت برنامج الاحتياجات السمادية للموسم الشتوي 2024 / 2025 لضمان توفير الأسمدة بالقدر الكافي للمزارعين.

وفيما يخص إدارة البساتين، أوضح المهندس محمد فؤاد حسن أنه تم المرور على عدد من مزارع الفاكهة بمدينتي إسنا وأرمنت، ومتابعة زراعات الموز ضمن المشروع القومي لمكافحة مرض التورد والتبرقش، حيث تم تقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين للحفاظ على سلامة المحصول.

كما تم المرور على 52 صوبة لإنتاج شتلات الخضار بعدة مراكز منها إسنا والقرنة وأرمنت، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بالإضافة إلى متابعة 6 صوب لإنتاج شتلات القصب بإسنا ضمن خطة تطوير زراعة القصب بالمحافظة، مؤكداً استمرار المرور الميداني لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الفنية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.