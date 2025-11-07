قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يتصدر
شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تمكنا من تدمير أنفاق غزة فلن تبقى حماس في القطاع
مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله
توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
أبرز مباريات اليوم الجمعة 7-11-2025 والقنوات الناقلة
الهند.. شلل كبير يضرب مطار أنديرا غاندي الدولي
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
زراعة الأقصر تصدر 19 رخصة أعلاف

“زراعة الأقصر” تصدر 19 رخصة أعلاف وتتابع مكافحة الآفات ومزارع الموز ضمن جهود التنمية الزراعية
“زراعة الأقصر” تصدر 19 رخصة أعلاف وتتابع مكافحة الآفات ومزارع الموز ضمن جهود التنمية الزراعية
أكد المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن المديرية واصلت خلال شهر أكتوبر الماضي تنفيذ خطتها المتكاملة لدعم الإنتاج الحيواني والداجني والنباتي، ومتابعة جهود مكافحة الآفات الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإدارة العامة للإنتاج الحيواني أصدرت 19 رخصة محلات للاتجار في الأعلاف وخاماتها، كما شاركت بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في حملات التحصين ضد أمراض الحمى القلاعية ووحمى الوادي المتصدع وسات 1 لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى مشاركة أعضاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية في معاينة المجزر النصف آلي للدواجن بالمنطقة الصناعية بالأقصر.

وأضاف أن إدارة التعاون الزراعي تابعت حركة الأسمدة المدعمة "الوارد، الموزع، الرصيد" وأرسلت تقارير أسبوعية للإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة، كما أعدت برنامج الاحتياجات السمادية للموسم الشتوي 2024 / 2025 لضمان توفير الأسمدة بالقدر الكافي للمزارعين.

وفيما يخص إدارة البساتين، أوضح المهندس محمد فؤاد حسن أنه تم المرور على عدد من مزارع الفاكهة بمدينتي إسنا وأرمنت، ومتابعة زراعات الموز ضمن المشروع القومي لمكافحة مرض التورد والتبرقش، حيث تم تقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين للحفاظ على سلامة المحصول.

كما تم المرور على 52 صوبة لإنتاج شتلات الخضار بعدة مراكز منها إسنا والقرنة وأرمنت، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بالإضافة إلى متابعة 6 صوب لإنتاج شتلات القصب بإسنا ضمن خطة تطوير زراعة القصب بالمحافظة، مؤكداً استمرار المرور الميداني لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الفنية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

الناقد إيهاب الخطيب

الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل.. سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل.. اعرف الفرق

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

معتز البطاوى

معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

السلع التموينية

قائمة أسعار سلع التموين لشهر نوفمبر 2025.. 30 سلعة مخفضة

سعر الدينار الليبي

سعر الدينار الليبي أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم 6-11-2025

قمة التكنولوجيا العقارية

برعاية وزارية .. انطلاق قمة التكنولوجيا العقارية في 7 نوفمبر

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

