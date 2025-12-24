ملتقى توظيف ببني سويف يوفر 820 فرصة عمل

نظمت مديرية عمل بني سويف ملتقى توظيف موسع، نجح في توفير 820 فرصة عمل لشباب المحافظة في مختلف التخصصات بالقطاع الخاص.

​و​شهد الملتقى، الذي انعقد يوم 22 ديسمبر الجاري، حضوراً لافتاً من قيادات العمل بالمحافظة، وعلى رأسهم:​المهندس أحمد العربي، مدير مديرية عمل بني سويف،وعبد الحليم محمد، وكيل المديرية..

ويأتي هذا الملتقى تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخراً بين وزارة العمل ومجمع عمالي والذي يهدف إلى ربط الخريجين بسوق العمل وتوفير عمالة مدربة للشركات والمصانع الكبرى.

وأكد مدير المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والحد من معدلات البطالة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجمعات الصناعية الكبرى.

​وأشار إلى أن الملتقى شهد إقبالاً كبيراً من الشباب، وأن المديرية تتابع عن كثب إجراءات التعاقد مع المقبولين لضمان حقوقهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة.