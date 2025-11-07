محافظ الأقصر: جولات مفاجئة بالقطاعات الخدمية لتقديم صورة حضارية للسياح

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، زيارة مفاجئة للتأكد من مستوى النظافة والانضباط بالشارع الأقصرى.

بدأ محافظ الأقصر صباح اليوم الجمعة ، بجولة ميدانية في تمام الساعة السابعة صباحاً شملت عدداً من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الأقصر.

وتابع محافظ الأقصر خلال جولته مدى التزام العاملين في منظومة النظافة، ومستوى النظام العام بالشوارع، كما وجّه بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو تراكمات أولاً بأول، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة، خاصة مع توافد السياح خلال الموسم السياحي الحالي.

وعقب ذلك، توجّه محافظ الأقصر إلى البر الغربي لتفقد طريق المسار السياحي ومتابعة حالته العامة، والتأكد من جاهزيته لاستقبال الوفود السياحية، مؤكداً أهمية الارتقاء بالمظهر الجمالي والخدمات المقدمة على طول المسار.

وخلال عودته، قام محافظ الأقصر ، برفقة اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بإيقاف وتفقد عدد من عربات الحنطور المتواجدة على شارع الكورنيش، للتأكد من التزامها باشتراطات النظافة والنظام، ووجود الأغطية والحفاظات الخاصة بالخيول حفاظاً على البيئة والمظهر العام.

وأكد المهندس عبد المطلب عماره أن الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري لمتابعة مختلف قطاعات الخدمات، وضمان تقديم أفضل صورة حضارية لمدينة الأقصر أمام زوارها من مختلف دول العالم.