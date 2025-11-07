قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
محافظات

تموين القليوبية : ضبط 51 مخالفة جديدة بالمخابز والأسواق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، نتائج الحملات التموينية المكثفة التي وجه بتنفيذها تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مدير المديرية، وقد أسفرت الحملات التي شملت ٤ مدن هي (طوخ، كفر شكر، شبين القناطر، وقليوب) عن ضبط 51 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت مخالفات تتعلق بجودة رغيف الخبز، منها نقص الوزن، والإنتاج غير المطابق للمواصفات، إلى جانب التصرف في 5 شكائر دقيق بلدي مدعم بقليوب، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.


كما رصدت الحملات مخالفات أخرى منها الغلق في غير المواعيد الرسمية، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الإعلان عن الأسعار في بعض المحال والأسواق.


وأكد محافظ القليوبية أن الحملات الرقابية مستمرة تباعاً في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لضبط المخالفين والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين، بما يضمن جودة السلع المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.


كما تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملات الدورية والمفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، ضمن خطة المحافظة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو المذبوحة خارج المجازر المعتمدة.


وأوضحت المديرية أن حملة مشتركة من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالتعاون مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط 120 كيلو جرام من اللحوم البقرية المذبوحة خارج المجازر الرسمية بمدينة بنها، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة.
ووجه المحافظ بضرورة  إستمرار الرقابة الميدانية على منافذ بيع وتداول اللحوم مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان فاعلية واستدامة الحملات على مدار الساعة، مؤكداً أن صحة المواطن القليوبي أولوية قصوى لا تهاون فيها.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

