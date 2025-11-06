تموين الوادى الجديد: ضبط كميات من الدقيق البلدى والردة داخل مطحن خاص

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم داخل مطحن أهالي وكذلك كمية من (الردة)، معدة لإعادة الغربلة والتعبئة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع التموينية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة في إطار حرص المديرية على حماية صحة المواطنين وتأمين جودة المعروض من الأغذية، مؤكدة أن هناك حملات باستمرار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهناك مرور دوري على الأسواق.

وأضافت أن المديرية لديها غرفة عمليات تتلقى عليها جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدًة سرعة الاستجابة على تلك الشكاوى تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء دكتور محمد الزملوط، برفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.