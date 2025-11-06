الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

الأوراق المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين .. تشهد مكاتب التموين وموقع دعم مصر خلال الأيام الأخيرة إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار استقبال طلبات الإضافة ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.

هذا القرار يجيء ضمن توجيهات القيادة السياسية بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال منظومة التموين التي تغطي ملايين الأسر في جميع محافظات الجمهورية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين أن عملية إضافة المواليد الجديدة تتم وفق ضوابط محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث حددت الفئات المستحقة لإضافة المواليد على النحو الآتي:

الأسر التي لا يتجاوز إجمالي دخلها الشهري 2500 جنيه للموظف الحكومي.

أو الأسر التي لا يزيد دخلها الشهري عن 3000 جنيه للعاملين في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة.

المستفيدون من برامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الدولة.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في الإضافة ستكون للأسر الأكثر احتياجًا، على أن تتم مراجعة الطلبات إلكترونيًا للتحقق من مطابقة البيانات قبل الموافقة النهائية على الإضافة.

عدد الأفراد المسموح بإضافتهم على البطاقة التموينية

حددت وزارة التموين عدد المواليد الذين يمكن إضافتهم إلى البطاقة التموينية، بحيث لا يتجاوز العدد فردين فقط من المواليد الجدد لكل بطاقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني بين المواطنين.

ويُسمح بإضافة الأطفال الذين وُلدوا خلال الفترة من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2022، بشرط أن يكونوا من أبناء صاحب البطاقة أو أحفاده من الدرجة الأولى المقيمين معه في نفس العنوان المسجل بالبطاقة التموينية.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين أن الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد هي المستندات الآتية:

صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة (صاحب البطاقة التموينية).

صور شهادات ميلاد كمبيوتر حديثة للمواليد المطلوب إضافتهم.

إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث لا يتجاوز 3 أشهر لإثبات محل الإقامة.

صورة من بطاقة التموين الذكية الحالية.

مستند يثبت الدخل الشهري للأسرة مثل مفردات مرتب حديثة أو بيان تأميني.

شهادة من التأمينات الاجتماعية في حالة العاملين بالقطاع الخاص أو أصحاب الأعمال الحرة.

طلب إضافة مواليد يتم تعبئته في مكتب التموين أو إلكترونيًا عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يُشترط أن تكون جميع البيانات صحيحة ومتطابقة مع الرقم القومي المسجل بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، منعًا لرفض الطلب أو تعطيله.

خطوات تقديم طلب إضافة المواليد إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة التموين للمواطنين خدمة إضافة المواليد أونلاين دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، من خلال بوابة مصر الرقمية عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية (https://digital.gov.eg).

تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.

اختيار خدمة “إضافة مواليد جدد” من قائمة خدمات التموين.

تحديد البطاقة التموينية المطلوب إضافة المواليد إليها.

إدخال بيانات الطفل أو الأطفال المراد إضافتهم بدقة (الاسم – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – صلة القرابة).

رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صورة واضحة.

مراجعة البيانات وإرسال الطلب.

بعد إتمام الخطوات، يحصل المواطن على رقم طلب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب عبر نفس الموقع أو من خلال التواصل مع الخط الساخن 19959 الخاص بوزارة التموين.

مدة مراجعة طلب إضافة المواليد والرد عليه

أكدت وزارة التموين أن مدة مراجعة الطلبات المقدمة لإضافة المواليد قد تستغرق من 15 إلى 30 يومًا عمل، وفقًا لحجم الطلبات وعدد المتقدمين في كل محافظة.

ويتم إخطار المواطن بنتيجة الطلب فور المراجعة سواء بالموافقة أو الرفض مع توضيح السبب، ويحق له التظلم خلال 14 يومًا من تاريخ الإخطار، عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال مكتب التموين التابع له.

وفي حال قبول الطلب، يتم تفعيل الأفراد المضافين على البطاقة خلال دورة الصرف التمويني التالية مباشرة، ليصبح بإمكان الأسرة صرف السلع التموينية والخبز المدعم للمواليد المضافين.

مكاتب التموين تستقبل المواطنين لإضافة المواليد

بالإضافة إلى الطرق الإلكترونية، تستمر مكاتب التموين في جميع المحافظات في استقبال المواطنين الراغبين في إضافة المواليد يدويًا، وفق مواعيد عمل رسمية تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بالحضور في المواعيد المحددة لكل منطقة تموينية لتجنب الزحام، مع تجهيز المستندات المطلوبة كاملة لتسريع عملية التسجيل.

تنبيهات مهمة من وزارة التموين

ناشدت وزارة التموين المواطنين عدم التعامل مع أي صفحات أو مواقع غير رسمية تزعم تقديم خدمات تموينية، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المعتمدة لتقديم الطلبات هي بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر فقط.

كما شددت على ضرورة التأكد من كتابة البيانات بدقة لتجنب رفض الطلب، لاسيما في ما يتعلق برقم البطاقة التموينية والرقم القومي وشهادات الميلاد.

وأكدت الوزارة أن جميع الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مجانية بالكامل، وأنه لا يُسمح لأي موظف بتحصيل رسوم أو مبالغ مالية مقابل تقديم الخدمة.

أهمية إضافة المواليد على البطاقات التموينية

تهدف خطوة إضافة المواليد إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم من خلال ضمان وصول الدعم التمويني والخبز المدعم إلى الأسر المستحقة فعليًا، في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.

وتؤكد وزارة التموين أن إضافة المواليد الجدد تسهم في تعزيز الأمن الغذائي للأسر محدودة الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزّز استقرار المجتمع.