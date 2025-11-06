قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد| استعدادات انتخابات مجلس النواب.. والتموين تطلق مبادرة لحمة هنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

عبر الفيديو كونفرانس 
محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين؛ وذلك لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى يومي 10و 11 نوفمبر الجاري.

وشدد المحافظ على التزام القيادات التنفيذية بالحياد التام تجاه جميع المرشحين والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وتجهيز مقار اللجان الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة داخل وخارج اللجان؛ لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وانتظام، وخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

من ناحية أخرى، وجه المحافظ بمتابعة جهود المراكز في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وطرح اللحوم البلدية والسودانية الطازجة بالمنافذ بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

تموين الوادي الجديد يطلق مبادرة"لحمة هنية" لتخفيف العبء عن المواطنين


أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إطلاق مبادرة (لحمة هنية) لتوفير لحوم بلدية طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، مع التشديد على أن يكون نسبة اللحوم الخالية من الدهون بمقدار 900 جم من كل كيلو ونسبة الدهن بمقدار 100 جم.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد،لـ «فيتو»، أنه سوف يكون البيع يومي الأربعاء والخميس بمنفذ البساتين بمدينة الخارجة، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم بتوفير اللحوم بقرية المنيرة يوم الخميس وسوف يتم التوزيع بمنافذ أخرى بالمدينة والقرى يعلن عن موعدها تباعًا.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلي أن خطة العمل تشمل افتتاح منافذ جديدة في مركز الخارجة، على أن يمتد التوسع ليشمل باقي المراكز تباعًا وفق جدول زمني يضمن تغطية شاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت وكيل التموين بالوادي الجديد، تخصيص مواقع إقامة المنافذ بالتنسيق مع الوحدات المحلية دون مقابل، بهدف تيسير عملية الشراء على المواطنين وتوفير منافذ قريبة من أماكن السكن، مع تكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة السلع المعروضة.

فرص تمويلية لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين بالوادى الجديد

أعلن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية  مشروعك  بمحافظة الوادي الجديد، عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للشباب والمستثمرين وتمكين المرأة، التي تدعمها وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع البنوك المشاركة في المبادرة والتى تقوم بدعم المشروعات المنزلية الصناعية والتجارية والخدمية والإنتاج الحيوانى.

المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروعات

المستندات المطلوبة للمشروعات التي تقام بالمنزل
ا صورة الرقم القومي للعميل صورة الرقم القومي للضامن
۲ - صورة عقد إيجار أو تمليك لمحل أو سكن
- آخر إيصال مرافق حديث ( مياه - كهرباء .

المستندات المطلوبة للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية
1 - مستخرج حديث من السجل التجاري ( استعلام )
2 - بطاقة الرقم القومي للمدين والضامن سارية
3 - البطاقة الضريبة
4 - آخر إيصال كهرباء حديث
5 - رخصة مزاولة النشاط
6 - أخر إيصال سداد تأمينات
7 - عقد الإيجار للمنشاة
8 - للشباب اقل من 35 سنة موقفه من التجنيد

المزايا التي تقدمها مبادرة مشروعك

1 - تمنح المبادرة قروض لا صحاب المشروعات المنزلية بفائدة ١٤%
2 - تمنح المبادرة قروض لأصحاب المشروعات التجارية بفائدة ١٥%
3 - تمنح المبادرة قروض لأصحاب المشروعات الخدمية والصناعية والحيوانية بفائدة 5% متناقصة .
4 - في حالة عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط يتم استخراج ترخيص مؤقت من المشروع القومي
للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية (مشروعك) بدون أي رسوم وبأسرع وقت ممكن .
5 - يتم متابعة المشروعات التي تم تمويلها من المشروع القومي للتنمية المحلية ( مشروعك ) وإزالة أي مشاكل أو معوقات تعوق استمرارية ونجاح المشروع
7- تقديم دراسات جدوى للمشروعات التي يمكن اقامتها بالمركز.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

