مقابل 200 ألف دولار .. تفاصيل بيع كوكا إلى نادي ألفيركا البرتغالي

كشف أحمد احسن لاعب منتخب مصر السابق اخر تطورات ملف بيع كوكا لاعب النادي الأهلي الى النادي البرتغالي .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ مصدر: الأهلي يتمم اتفاقه مع نادي ألفيركا البرتغالي على بيع كوكا بمقابل مادي 200 ألف دولار ”.

مستقبل كوكا مع البرتغال

وكان قد تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مستقبل لاعب وسط ودفاع الأهلي أحمد نبيل كوكا خلال الفترة المقبلة، بعد العرض البرتغالي الذي تلقاه النادي لضم اللاعب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية الأحد: «نادي ألفيركا البرتغالي، الذي يملكه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، طلب شراء أحمد نبيل كوكا».

وأوضح شوبير أن النادي عارض العرض المقدم بقيمة 200 ألف دولار، لافتًا إلى أن كوكا تبقى في عقده مع الأهلي 6 أشهر، وأن اللاعب يسعى للانتقال للاحتراف.

وأضاف شوبير: «أنا لا أرى أن هذه التجربة ستكون مجدية لكوكا بشكل كبير، خاصة أنه لاعب دولي وكان ضمن صفوف منتخب مصر حتى وقت قريب»