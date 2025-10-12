السيطرة على حريق شب في محل تجاري بحي وسط مدينة المنيا.. صور

تمكنت قوات الحماية المدينة بالمنيا من السيطرة على حريق شب بمحل تجاري باحد العقارات بحي وسط المدينة، دون وقوع إصابات بشرية، وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتلقيها بلاغا باندلاع حريق بمحل تجاري بحي وسط المدينة.

اخماد الحريق

وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ وتم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده للمحلات او المنازل المجاورة دون وقوع اية خسائر في الأرواح.

وتم إخطارا المعمل الجنائي والتحفظ على مكان الحريق، كما تم التأكد من سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع أي آثار ناتجة عن الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.