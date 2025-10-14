"تضامن المنيا": الأورمان تنتهى من توصيل أكثر من 17 ألف وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية

أعلن وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا عبد الحميد الطحاوى، إن جمعية الأورمان انتهت من تركيب 17 ألفا و779 وصلة مياه شرب نقية لمنازل الأسر الأولى بالرعاية بقري ونجوع ومراكز المحافظة .



وأوضح وكيل الوزارة ،في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة، وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير "حياة كريمة" مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة .



وأكد وكيل الوزارة أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، والربط بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية؛ لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة .

