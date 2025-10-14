قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
بريطانيا تستضيف محادثات لإعادة إعمار غزة.. وماليزيا تعلن استعدادها المشاركة بقوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تضامن المنيا": الأورمان تنتهى من توصيل أكثر من 17 ألف وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية

"تضامن المنيا": الأورمان تنتهى من توصيل أكثر من 17 ألف وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية
"تضامن المنيا": الأورمان تنتهى من توصيل أكثر من 17 ألف وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية
أ ش أ

أعلن وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا عبد الحميد الطحاوى، إن جمعية الأورمان انتهت من تركيب 17 ألفا و779 وصلة مياه شرب نقية لمنازل الأسر الأولى بالرعاية بقري ونجوع ومراكز المحافظة .


وأوضح وكيل الوزارة ،في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة، وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير "حياة كريمة" مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة .


وأكد وكيل الوزارة أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، والربط بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية؛ لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة .
 

وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا عبد الحميد الطحاوى جمعية الأورمان وصلة مياه شرب نقية الأسر الأولى بالرعاية لاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

ترشيحاتنا

مي عمرو

بإطلاله جريئة… مي عمر يثير الجدل من باريس

رضا الباهي

رضا الباهي: لم اكتشف مرض كلوديا كاردنالي بالزهايمر بفيلم جزيرة الغفران الا بعد انطلاق التصوير

الفنان علاء مرسي

علاء مرسي يبدأ تصوير مشاهده في فيلم هيروشيما بطولة أحمد السقا

بالصور

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة
حملة إزالة
حملة إزالة

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد