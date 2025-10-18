قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

تحذير من توقف الدعم للمستفيدين.. خطوات وتفاصيل تحديث بيانات بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين
أحمد أيمن

في ظل التحولات الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من تحديث مستمر للبيانات، تعتبر تحديث بيانات بطاقة التموين خطوة ضرورية لضمان استمرار الاستفادة من الدعم التمويني. 

وفي هذا السياق، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة إجراء هذه العملية، التي تمنح المواطنين القدرة على صرف السلع بصورة مستمرة ودون أية معوقات. 

وبحسب التموين، يأتي التحديث في إطار الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 

يمكن للمواطنين تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية بسهولة ويسر من خلال موقع "دعم مصر" أو عبر الهاتف المحمول. وفيما يلي الخطوات المطلوبة لإتمام عملية التحديث:

الدخول إلى الموقع الرسمي: قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لتحديث بيانات بطاقة التموين.

إدخال رقم البطاقة التموينية: يجب إدخال الرقم المكون من 12 رقمًا الموجود على البطاقة أو على بون صرف الخبز.

كتابة رقم الهاتف المحمول: أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص برب الأسرة، والذي يجب أن يكون مسجلاً باسم صاحب البطاقة التموينية.

تأكيد التسجيل: في حال كان الرقم المسجل يتطابق مع رقم الهاتف الموجود في شركة الاتصالات، سيتم التحديث بنجاح. أما إذا لم يكن الرقم مسجلاً باسم صاحب البطاقة، فلن يكتمل التحديث إلا بعد تعديل الرقم ليتوافق مع الرقم المسجل في الشركة.

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين أونلاين

يمكنك إجراء عملية تحديث بيانات بطاقتك التموينية بسهولة عبر الرابط المخصص لموقع "دعم مصر". يُفضل الإسراع في إتمام هذه العملية قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك لضمان استمرار صرف الدعم التمويني دون أي انقطاع. 

ويساهم التحديث عبر الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني في توفير وقت المواطنين وجهدهم، حيث يمكنهم القيام بذلك من منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 

في سياق متصل، أعلنت الوزارة أن الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات وإضافة المواليد أصبحت متاحة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تسجيل بيانات المواليد الجدد بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التموينية.

ويستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية فترة التجربة، تمهيدا لتقييم الأداء وتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام المقبل.

تتيح خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 إمكانية تسجيل الأطفال غير المقيدين تموينيا، بهدف زيادة عدد الأفراد المستفيدين من السلع التموينية وصرف الخبز وبدل نقاط الخبز، وذلك في إطار سعي الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وتتم عملية الإضافة إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، باتباع عدد من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية، ثم اختيار أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا ، وإدخال بيانات المولود الجديد متضمنة الاسم الرباعي والرقم القومي وصلة القرابة، وبعد مراجعة البيانات يتم تسجيل الطلب والحصول على رقم متابعة لمتابعة حالة الطلب لاحقا.

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة تشمل صورة من بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، ورقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المطلوب إضافتهم، وصور مماثلة لباقي أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة، إلى جانب مستند يثبت حالة استشهاد الوالد إذا وجدت، وصورة من كارت الخدمات المتكاملة أو بطاقات معاش التضامن الاجتماعي أو تكافل وكرامة للفئات المستفيدة من تلك البرامج.

