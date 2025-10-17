قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحريك أسعار المواد البترولية..تموين مطروح تتابع محطات الوقود

مدير مديرية التموين خلال تفقد محطات الوقود
مدير مديرية التموين خلال تفقد محطات الوقود
ايمن محمود

تفقدت هند مساعد  مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح خلال جولة ميدانية مفاجئة عدد من محطات الوقود بمدينة مرسى مطروح، وذلك لمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار المواد البترولية، والتأكد من توافر السولار والبنزين بمختلف أنواعه للمواطنين دون أي نقص.

وشملت الجولة المرور على عدد من المحطات الرئيسية داخل المدينة وخارجها، حيث تم التأكد من انتظام عمليات الصرف والتوزيع، وعدم وجود أي تجاوزات في الأسعار أو احتكار للوقود.

وأكدت مديرة التموين أن المديرية كثفت من حملاتها الرقابية على مدار الساعة،  بجميع مراكز المحافظة، وضمان استقرار الأوضاع وعدم استغلال المواطنين بعد تحريك الأسعار.

وشددت على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقانون، مع استمرار الحملات لضمان توافر المنتجات البترولية بكميات كافية في جميع المحطات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت محافظة مطروح توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يأتي هذا البروتوكول ليعكس رؤية متكاملة تضع الاستثمار في الإنسان في صلب أولوياتها، من خلال إطلاق حملات توعوية موسعة تستهدف طلاب مدارس المحافظة على جميع المراحل التعليمية.

وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن هذا البروتوكول يأتي تتويجاً لجهود متواصلة في بناء وعي الطلاب، حيث شاركت الشركة على مدى السنوات الماضية في إعداد دفعات من الطلاب يدركون جيداً معنى ترشيد استهلاك المياه، وهي مستمرة في هذا النهج بكل عزيمة وإصرار.

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة التوعوية داخل جميع مدارس المحافظة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترشيد استهلاك المياه من خلال تعليم الطلاب السلوكيات الصحيحة والفعالة لاستخدام المياه في الحياة اليومية، والحفاظ على البنية التحتية من خلال تسليط الضوء على الأهمية الحيوية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتعزيز الوعي البيئي من خلال غرس مفاهيم التنمية المستدامة.

ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ستعتمد الحملات على مجموعة متنوعة من الآليات التفاعلية الجذابة، تشمل عقد ندوات توعوية داخل المدارس يقدمها متخصصون من شركة المياه، بالإضافة الي عمل رحلات لزيارة محطات تحلية مياه البحر وتنظيم أنشطة تفاعلية كالمسابقات وورش العمل والعروض المسرحية الهادفة، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية وهدايا تحمل رسائل إرشادية. ولن يقتصر النشاط على حملة موسمية، بل سيكون هناك برنامج توعوي مستمر على مدار العام الدراسي.

