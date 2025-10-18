قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تعديل طفيف.. سبب غريب وراء تغيير موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها اليوم السبت  على استاد القاهرة الدولي، لتقام في السابعة مساءً بدلاً من السادسة.

يأتي ذلك بناء على طلب نادي ديكيداها الصومالي بالتنسيق مع إدارة نادي الزمالك بسبب حقوق البث الفضائي للمباراة.

ويواجه مساء اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره ديكيداها الصومالى في ذهاب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ونظيره فريق ديكيداها الصومالي اليوم "السبت" الموافق 18 أكتوبر  في تمام الساعة السادسة مساء بإستاد القاهرة في ذهاب دور ال 32 ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة بي ان سبورت مباراة ديكيداها الصومالي ونظيره فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في ذهاب دور ال 32 ببطولة كأس الكونفدرالية.


وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم لمباراة ذهاب دور ال 32 ببطولة كأس الكونفدرالية من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكما رابعا.

غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا 8 نجوم بداعي الإصابة أو الاستبعاد الفني أو الإيقاف في مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور ال 32 ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة غيابات نادي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي علي النحو التالي:

المغربي محمود بنتايج : راحة بسبب الإجهاد

عبد الله السعيد: راحه بسبب الإجهاد العضلي

نبيل عماد “دونجا”: إجهاد عضلي

ناصر منسي: تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية

الفلسطيني عدي الدباغ: تأهيل من الإصابة في العضلة الضامة

محمد شحاتة: تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية

الفلسطيني آدم كايد: تأهيل من الإصابة في عضلة السمانه

المهدي سليمان: استبعاد فني

الزمالك ديكيداها كأس الكونفدرالية الكاف يانيك فيريرا

