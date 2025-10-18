مدان بالإباحية والسرقة.. ترامب يخفف الحكم بحق نائب كونجرس

خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبة النائب الجمهوري السابق جورج سانتوس الذي أدين بارتكاب احتيال إلكتروني وسرقة هوية للتبذير في العطلات الباذخة وحقن البوتوكس بأموال مسروقة من مانحي حملته الانتخابية.

وكتب ترامب في منشور مطول على موقعه "تروث سوشيال" يوم الجمعة: "لقد كان جورج في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن، وبحسب كل الروايات، تعرض لمعاملة سيئة للغاية".

وأضاف "وعلى الأقل كان لدى سانتوس الشجاعة والإقناع والذكاء للتصويت دائمًا للجمهوريين".

تابع "ولذلك، قمت للتو بالتوقيع على قرار تخفيف الحكم، وإطلاق سراح جورج سانتوس من السجن، على الفور.".

يختلف تخفيف الحكم الرئاسي عن العفو في أن الإدانة الأصلية تبقى كما هي – ولكن يتم تخفيف الحكم الذي تم إصداره.

تم إدخال النائب السابق البالغ من العمر 37 عامًا من ولاية نيويورك إلى السجن في يوليو، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر في أبريل لسرقة هويات المتبرعين للحملة واستخدام بطاقاتهم الائتمانية، من بين تهم أخرى.

وكشف تحقيق أجرته لجنة الأخلاقيات في الكونجرس عن استخدامه أموالاً مسروقة لعلاجات البوتوكس والعمل مع موقع إباحي، فضلاً عن السلع الإيطالية الفاخرة والعطلات في هامبتونز ولاس فيجاس.

وتضمنت ادعاءات سانتوس الغريبة حول سيرته الذاتية ادعائه بأنه عمل لدى بنك جولدمان ساكس، وأنه يهودي، وأنه كان نجم كرة طائرة جامعي.

تم طرده من مجلس النواب في عام 2023، بعد عام واحد من انتخابه لمنصبه، ليصبح الشخص الثالث فقط الذي يتم طرده من المشرعين في الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية، وهو عقاب كان مخصصًا في السابق للخونة والمجرمين المدانين.