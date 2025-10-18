قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة بعد اشتباكات عنيفة بينهما
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم
مع إنعقاد أولى جلساته اليوم.. إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-10-2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مدان بالإباحية والسرقة.. ترامب يخفف الحكم بحق نائب كونجرس

ترامب
ترامب
محمد على

خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبة النائب الجمهوري السابق جورج سانتوس الذي أدين بارتكاب احتيال إلكتروني وسرقة هوية للتبذير في العطلات الباذخة وحقن البوتوكس بأموال مسروقة من مانحي حملته الانتخابية.

وكتب ترامب في منشور مطول على موقعه "تروث سوشيال" يوم الجمعة: "لقد كان جورج في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن، وبحسب كل الروايات، تعرض لمعاملة سيئة للغاية".

وأضاف "وعلى الأقل كان لدى سانتوس الشجاعة والإقناع والذكاء للتصويت دائمًا للجمهوريين".

تابع "ولذلك، قمت للتو بالتوقيع على قرار تخفيف الحكم، وإطلاق سراح جورج سانتوس من السجن، على الفور.".

يختلف تخفيف الحكم الرئاسي عن العفو في أن الإدانة الأصلية تبقى كما هي – ولكن يتم تخفيف الحكم الذي تم إصداره.

تم إدخال النائب السابق البالغ من العمر 37 عامًا من ولاية نيويورك إلى السجن في يوليو، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر في أبريل لسرقة هويات المتبرعين للحملة واستخدام بطاقاتهم الائتمانية، من بين تهم أخرى.

وكشف تحقيق أجرته لجنة الأخلاقيات في الكونجرس عن استخدامه أموالاً مسروقة لعلاجات البوتوكس والعمل مع موقع إباحي، فضلاً عن السلع الإيطالية الفاخرة والعطلات في هامبتونز ولاس فيجاس.

وتضمنت ادعاءات سانتوس الغريبة حول سيرته الذاتية ادعائه بأنه عمل لدى بنك جولدمان ساكس، وأنه يهودي، وأنه كان نجم كرة طائرة جامعي.

تم طرده من مجلس النواب في عام 2023، بعد عام واحد من انتخابه لمنصبه، ليصبح الشخص الثالث فقط الذي يتم طرده من المشرعين في الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية، وهو عقاب كان مخصصًا في السابق للخونة والمجرمين المدانين.

