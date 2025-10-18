القوة الضاربة الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية

يواجه مساء اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره ديكيداها الصومالى في ذهاب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ونظيره فريق ديكيداها الصومالي اليوم "السبت" الموافق 18 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء بإستاد القاهرة في ذهاب دور ال 32 ببطولة كأس الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم لمباراة ذهاب دور ال 32 ببطولة كأس الكونفدرالية من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكما رابعا.

غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا 8 نجوم بداعي الإصابة أو الاستبعاد الفني أو الإيقاف في مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور ال 32 ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة غيابات نادي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي علي النحو التالي:

المغربي محمود بنتايج : راحة بسبب الإجهاد

عبد الله السعيد: راحه بسبب الإجهاد العضلي

نبيل عماد “دونجا”: إجهاد عضلي

ناصر منسي: تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية

الفلسطيني عدي الدباغ: تأهيل من الإصابة في العضلة الضامة

محمد شحاتة: تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية

الفلسطيني آدم كايد: تأهيل من الإصابة في عضلة السمانه

المهدي سليمان: استبعاد فني