أخبار العالم

رئيس كولومبيا يطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية.. ما السبب؟

القسم الخارجي

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم، أنه أصدر أوامر بطرد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من بلاده، على خلفية ما وصفه بـ"الجريمة الدولية" التي ارتكبتها إسرائيل بعد اعتراضها أسطول المساعدات الإنسانية المتجه إلى غزة.

وقال بيترو في تصريحات رسمية إن "الاعتداء الإسرائيلي على سفن محملة بالغذاء والدواء المتجهة لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكداً أن كولومبيا "لن تقف صامتة أمام حصار وتجويع شعب بأكمله".

وأضاف الرئيس الكولومبي أن بلاده تتحرك دبلوماسياً في المحافل الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل، مشددًا على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني "موقف مبدئي وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه".

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الغضب الدولي جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من عام، وما خلفته من عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى أزمة إنسانية خانقة تمثلت في نقص الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.

وتعد خطوة كولومبيا من أقوى المواقف الدبلوماسية في أمريكا اللاتينية ضد إسرائيل منذ بداية الحرب، بعد أن سبق لعدد من الدول، بينها بوليفيا وتشيلي، اتخاذ إجراءات احتجاجية مشابهة على خلفية انتهاكات الاحتلال في غزة.

القرار، الذي لاقى ترحيباً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية، من المتوقع أن يثير توتراً في العلاقات بين بوغوتا وتل أبيب، خاصة أن إسرائيل تعتبر من أبرز موردي السلاح والتكنولوجيا العسكرية إلى كولومبيا خلال السنوات الماضية.

كولومبيا إسرائيل غزة

