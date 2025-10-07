قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس فنزويلا: مجموعة إرهابية خططت لوضع شحنة ناسفة داخل السفارة الأمريكية

أ ش أ

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن مجموعة إرهابية خططت لوضع شحنة ناسفة داخل مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة (كراكاس).

وأضاف الرئيس الفنزويلي - في تصريحات نشرها التليفزيون المحلي، وفقا لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، اليوم الثلاثاء - أن متطرفين عزموا على وضع متفجرات في السفارة الأمريكية، مُنددةً بالتلاعب الذي حدث في خضم الأزمة بين (كراكاس) و(واشنطن) على خلفية نشر سفن حربية أمريكية في منطقة البحر الكاريبي.

وصرح الرئيس الفنزويلي، بالقول: "لقد كان عملاً استفزازياً"، مؤكداً أن مصدرين اثنين قدما معلومات حول احتمال قيام جماعة إرهابية محلية بوضع عبوة ناسفة في السفارة.

وأضاف مادورو: "يمكنكم وصفها بعملية استفزازية معتادة، ثم إثارة فضيحة واستخدام قوة التواصل عبر الشبكات ووسائل الإعلام لإلقاء اللوم على الحكومة (الفنزويلية) والبدء في تصعيد للمواجهة حيث لن نسمع سوى دوي المدافع الرشاشة والصواريخ".

وتابع: "على الرغم من جميع الخلافات التي كانت بيننا وبين حكومات الولايات المتحدة، فإن هذه السفارة محمية بموجب القانون الدولي من قبل حكومتنا. تُعتبر سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا أرضًا أمريكية"، موضحا أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول مقرها.

في غضون ذلك، نظم متظاهرون مسيرةً بعد ظهر أمس، انتهت أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة، نددوا خلالها بوجود سفن حربية أمريكية بالقرب من المياه الإقليمية واتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلادهم بتهريب المخدرات.

