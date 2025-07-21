منها هاتف وجهاز لوحي.. وان بلس تكشف عن سلسلة منتجات جديدة

سلسلة منتجات جديدة من المتوقع قيام شركة وان بلس باطلاقها قريبا أبرزها جهاز OnePlus Pad 3 Mini المتوقع الكشف عنه قريبا وذلك بجانب هاتفها الرائد من الجيل التالي ون بلس 15 و ومن المتوقع إطلاقه في أكتوبر من هذا العام في الصين وبحلول نهاية هذا العام، قد تكشف الشركة عن سلسلة هواتف ون بلس إيس 6 عالية الأداء في السوق.

كشف تسريبات جديدة من موقع Digital Chat Station أن الشركة قد تعلن أيضًا عن جهاز لوحي صغير الحجم إلى جانب هاتف ون بلس 15T.

مواصفات OnePlus Pad 3 Mini

وفقًا للتسريبات، ستُطلق مجموعة Ouga، التي تضمّ علامات Oppo وOnePlus وRealme، جهازًا لوحيًا صغيرًا إلى جانب هاتف بشاشة 6.3 بوصة . ورغم أنه لم يُفصّل في تفاصيل الكشف عن اسم العلامة التجارية والأجهزة، يبدو أن التسريبات تلمح إلى أن أول جهاز لوحي صغير من OnePlus سيُكشف عنه إلى جانب هاتف OnePlus 15T.



عى الجانب الآخر وفقًا للتسريبات ، يجري حاليًا اختبار نماذج أولية لجهاز OnePlus Pad 3 Mini المزعوم باستخدام معالج Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850).



تشير الشائعات الأولية حول هاتف OnePlus 15T إلى أن الجهاز سيستمر في تزويده بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة مزودة بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية بدلاً من النوع البصري. قد تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية، وعدسة واسعة الزاوية ، وكاميرا مقربة.

هاتف OnePlus 15T

رغم حجمه الصغير، قد يأتي هاتف OnePlus 15T ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي، وهي ميزة غائبة عن OnePlus 13T.

إلى جانب هاتف OnePlus 15T، يُقال إن هناك هاتفين رائدين أصغر حجمًا قيد التطوير. وبينما من المتوقع الإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Xiaomi 16 وVivo X300 في وقت لاحق من هذا العام، قد يشهد النصف الأول من عام 2026 أيضًا وصول هاتفي Oppo Find X9s وHonor Magic 8 Mini صغيري الحجم.