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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شحن مزدوج.. وان بلس تطلق كابل SUPERVOOC 2 بالعديد من الميزات الأحترافية

شركة وان بلس
شركة وان بلس
لمياء الياسين

أطلقت شركة ون بلس ملحق شحن جديد مُصمم خصيصًا للمستخدمين الراغبين بشحن هواتفهم الذكية وساعاتهم الذكية بكابل واحد.

ويعد كابل SUPERVOOC الجديد 2 في 1 وهو متوفر بشدة تيار 8 أمبير، وطول 1.2 متر) ومتوفر الآن للشراء عبر القنوات الرسمية بسعر 29.99 دولارًا أمريكيًا.

مواصفات كابل OnePlus 2-in-1 SUPERVOOC

يبلغ طول الكابل ١٢٠ سم، ويدعم الشحن السريع SUPERVOOC بقوة تصل إلى ٨٠ واط عند استخدامه لشحن هاتف واحد فقط. وعند استخدامه للشحن المتزامن، يوفر الكابل طاقة ٦٧ واط للهاتف الذكي و١٠ واط للساعة الذكية، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل كلا الجهازين في الوقت نفسه دون التأثير بشكل كبير على السرعة.

ويتميز أحد طرفي الكابل بموصل USB-A قياسي، بينما ينقسم الطرف الآخر إلى منفذين: منفذ USB-C للهواتف، وموصل POGO مغناطيسي مصمم خصيصًا لساعات OnePlus الذكية.

يُثبّت الموصل المغناطيسي بإحكام في الجزء الخلفي من الساعة بواسطة دبوسي شحن ذهبيين، مما يُغني عن حمل شاحن ساعة منفصل أثناء السفر.

شريحة ذكية

وأضافت OnePlus شريحة ذكية E-marker داخل الكابل لتوفير الحماية من التحميل الزائد وضمان توصيل طاقة مستقر.

كما يستخدم الكابل أنوية نحاسية نقية سميكة لتعزيز سرعة الشحن وسلامته. تصميم الكابل مطلي باللون الأحمر الزاهي، بينما تحافظ أغطية الموصلات البيضاء على الطابع الجمالي المميز لـ OnePlus.

يعد كابل SUPERVOOC 2 متوافق مع أجهزة OnePlus مختارة، وهو مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يستخدمون هاتف OnePlus الذكي وساعة OnePlus الذكية، وهو غير مصمم للعمل مع الأجهزة القابلة للارتداء من علامات تجارية أخرى.

في سياق متصل، تلقى هاتف OnePlus Nord CE 5 أول تحديث لنظام OxygenOS، مُضيفًا ميزة Mind Space وميزات ألعاب جديدة.

كما تلقى هاتف OnePlus 13 تحديثًا جديدًا لنظام ColorOS يُحسّن الكاميرا والذكاء الاصطناعي وغيرها

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