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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مدهشة وسعر رائع.. وان بلس تطلق جهازها اللوحي الجديد

جهاز لوحي
جهاز لوحي
لمياء الياسين

أطلقت ون بلس جهازها اللوحي باد لايت في أوروبا، موفرةً خيارًا اقتصاديًا بميزات أساسية للاستخدام اليومي. 

يأتي الجهاز بشاشة مقاس 11 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 85.3%، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. 

تدعم الشاشة ألوانًا بدقة 10 بت، مع مليار لون، وسطوع يصل إلى 500 شمعة. يساعد وضع راحة العين على تقليل إجهاد العين من خلال الحد من الضوء الأزرق ووميض الشاشة.

مواصفات جهاز ون بلس باد لايت

جهاز ون بلس باد

يحتوي الجهاز اللوحي على نظام مكبرات صوت رباعي وتعمل تقنية Omnibearing Sound Field من OnePlus على ضبط اتجاه الصوت بناءً على اتجاه الشاشة، مما يجعله مناسبًا لمشاهدة الفيديوهات، أو ممارسة الألعاب، أو الاستماع إلى الموسيقى.

يبلغ سمك جهاز Pad Lite 7.39 مم ويزن 530 جرامًا. يتوفر باللون الأزرق Aero Blue مع لمسة نهائية مصقولة بالرمل لمزيد من المتانة. 

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G100 بتقنية 6 نانومتر، ويستخدم نظام التشغيل OxygenOS 15.0.1. وتؤكد OnePlus أن الجهاز سيظل سلسًا حتى بعد 36 شهرًا من الاستخدام.

ميزات ون بلس باد لايت

يحتوي على بطارية بسعة 9340 مللي أمبير/ساعة، تدعم ما يصل إلى 80 ساعة من الموسيقى، و11 ساعة من تشغيل الفيديو، وما يصل إلى 54 يومًا في وضع الاستعداد. ويمكن شحنه بشاحن سريع بقوة 33 واط.

للعائلات، يتضمن جهاز  ميزات تحديد حدودًا زمنية للشاشة، وتحكمًا بالتطبيقات، وحماية مدمجة للعين. كما يأتي مزودًا بتطبيق Google Kids Space مُثبّتًا مسبقًا.

التسعير والتوافر

يتوفر الجهاز اللوحي باللون الأزرق و ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت هو 169 جنيهًا إسترلينيًا أو 199 يورو. 

سعر إصدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت مع دعم LTE وسعة تخزين 128 جيجابايت هو 199 جنيهًا إسترلينيًا أو 229 يورو.

ون بلس إجهاد العين مكبرات صوت مشاهدة الفيديوهات ذاكرة الوصول العشوائي

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