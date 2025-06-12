أداء يتجاوز التوقعات .. وان بلس تغزو الأسوق بهاتفي Nord 5 وNord CE 5

هل تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية؟.. يمكنك التفكير في هاتف OnePlus Nord CE 5 فمن المتوقع أن تكشف شركة ون بلس عن هاتفي Nord 5 وNord CE 5 في 8 يوليو في أسواق متعددة وقبل الإطلاق، ظهر كلا الهاتفين على منصة Geekbench لاختبارات الأداء، للكشف عن تفاصيل شرائحهما وذاكرة الوصول العشوائي.

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 5

تكشف القائمة أن هاتف OnePlus Nord CE 5 يعمل بشريحة Dimensity 8350 v. وكالعادة، لم يُذكر اسم الشريحة في القائمة. وفي المقابل، تؤكد معلومات تكوين المعالج ووحدة معالجة الرسومات

وقد تبين أن هاتف Nord CE 5 مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15.

ميزات هاتف OnePlus Nord CE 5

ميزات هاتف OnePlus Nord CE 5

وفقًا للتقارير، سيُطرح هاتف OnePlus Nord CE 5 بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 120 هرتز. ومن المتوقع أن يضم الجهاز معالج Dimensity 8350 وبطارية بسعة 7100 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 80 واط. ومن المتوقع أن يتوفر بإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

للتصوير، قد يأتي الجهاز مزودًا بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. وقد تحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم مثبت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 المبني على نظام OxygenOS 15.