قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أداء يتجاوز التوقعات .. وان بلس تغزو الأسوق بهاتفي Nord 5 وNord CE 5

ميزات هاتف OnePlus Nord CE 5
ميزات هاتف OnePlus Nord CE 5
لمياء الياسين

هل تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية؟.. يمكنك التفكير في هاتف  OnePlus Nord CE 5 فمن المتوقع أن تكشف شركة ون بلس عن هاتفي Nord 5 وNord CE 5 في 8 يوليو في أسواق متعددة وقبل الإطلاق، ظهر كلا الهاتفين على منصة Geekbench لاختبارات الأداء، للكشف عن تفاصيل شرائحهما وذاكرة الوصول العشوائي. 

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 5

تكشف القائمة أن هاتف OnePlus Nord CE 5 يعمل بشريحة Dimensity 8350 v. وكالعادة، لم يُذكر اسم الشريحة في القائمة. وفي المقابل، تؤكد معلومات تكوين المعالج ووحدة معالجة الرسومات 

وقد تبين أن هاتف Nord CE 5 مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15.

ميزات هاتف OnePlus Nord CE 5 

ميزات هاتف OnePlus Nord CE 5 

وفقًا للتقارير، سيُطرح هاتف OnePlus Nord CE 5 بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 120 هرتز. ومن المتوقع أن يضم الجهاز معالج Dimensity 8350 وبطارية بسعة 7100 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 80 واط. ومن المتوقع أن يتوفر بإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

للتصوير، قد يأتي الجهاز مزودًا بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. وقد تحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم مثبت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 المبني على نظام OxygenOS 15.

ميزة شحن هواتف أندرويد الشحن اللاسلكي شركة ون بلس هاتف Nord 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

الإحتفال بعيد الأنبا إبرام بالفيوم

بحضور شعبي كبير .. الاحتفال بعيد نياحة الأنبا أبرآم بالفيوم |صور

حماية المناخ

قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة روسيا

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد