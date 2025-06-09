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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكشف عن جهاز لوحي اقتصادي بمواصفات مدهشة وسعر رائع

شاومي
شاومي
احمد الشريف

كشفت شركة شاومي عن تابلت Redmi Pad 2 الجديد، والذي يأتي ليُقدم مزيجًا فريدًا من السعر المنخفض والأداء الجيد، ليستهدف المستخدمين الباحثين عن تابلت ترفيهي يشبه الأجهزة الرائدة من حيث التجربة، لكن دون أن يكلّفهم كثيرًا.

 ويتميز التابلت بشاشة كبيرة بقياس 11 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 90 هرتز AdaptiveSync، ما يجعل التصفح والمشاهدة أكثر سلاسة. 

كما تدعم الشاشة تقنية تعتيم DC، وتحمل عدة شهادات من TÜV Rheinland تشمل انخفاض انبعاث الضوء الأزرق، وخلوّ الشاشة من الوميض، وتوافقها مع دورة النوم الطبيعية للمستخدم.

معالج MediaTek Helio وتجربة استخدام يومية مستقرة

يعتمد Redmi Pad 2 على معالج MediaTek Helio G100-Ultra، الذي يُعد كافيًا لمعظم الاستخدامات اليومية، مثل الألعاب الخفيفة، مشاهدة الفيديوهات، أو حتى إنجاز الأعمال. 

ورغم كونه من فئة المعالجات الاقتصادية، إلا أنه يقدم أداءً مرضيًا بفضل تحسينات نظام HyperOS.

بطارية ضخمة واتصال خلوي في نسخة 4G

لتوفير تجربة استخدام طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر، يأتي Redmi Pad 2 مزودًا ببطارية ضخمة سعتها 9000 مللي أمبير/الساعة.

 ويوفر التابلت دعمًا لشريحتي اتصال SIM وشبكات 4G LTE في أحد طرازاته، إلى جانب نسخة أرخص تدعم Wi-Fi فقط للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى الاتصال الخلوي.

صوت محيطي رباعي وتجربة ترفيه مدعومة بالصوتيات عالية الجودة

عززت شاومي تجربة الترفيه في Redmi Pad 2 من خلال نظام صوتي رباعي (4 مكبرات) يدعم تقنيتي Dolby Atmos وHi-Res Audio، ما يجعل مشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب أكثر عمقًا وتأثيرًا.

نظام HyperOS 2 ودعم مزايا الربط بين الأجهزة

يعمل الجهاز بنظام تشغيل HyperOS 2 المملوك لشاومي، ويوفر ميزات ذكية للربط بين أجهزة شاومي المختلفة مثل مزامنة المكالمات والشبكة، والحافظة الموحدة التي تسمح بنسخ المحتوى من جهاز ولصقه في آخر بسهولة.

دعم للإكسسوارات وخيارات ألوان وذاكرة متعددة

يدعم التابلت مجموعة من ملحقات شاومي مثل قلم Redmi الذكي وغطاء الحماية الذكي القابل للتحويل إلى قاعدة تثبيت. 

ويتوفر بعدة خيارات من حيث الألوان وهم Graphite Gray و Mint Green و Lavander Purple.

ويتوفر بعدة إصدارات للذاكرة وهي 4/128 جيجابايت و 6/128 جيجابايت و 8/256 جيجابايت.

سعر اقتصادي ومواصفات مغرية

يبدأ سعر نسخة Wi-Fi فقط من 200 يورو، وهو سعر مناسب جدًا مقارنةً بما يقدمه الجهاز من مواصفات. 

أما نسخة 4G LTE فتأتي بسعر 250 يورو، لكنها تتوفر بلونين فقط، Graphite Gray وMint Green، وتُعد خيارًا مثاليًا لمن يحتاج إلى الاتصال الخلوي أثناء التنقل.

شاومي Redmi Redmi Pad 2

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