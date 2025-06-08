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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة في شكل ساعة شاومي الجديدة مع عمر بطارية طويل

شاومي
شاومي
احمد الشريف

تواصل العملاق الصيني شاومي إطلاق منتجات جديدة بوتيرة شبه أسبوعية، سواء تحت اسمها الرئيسي أو من خلال العلامات التجارية التابعة لها مثل Redmi وPoco وAmazfitK، ويدور الحديث هذه المرة عن ساعة ذكية جديدة تستعد الشركة لطرحها خلال الأسابيع المقبلة تحت اسم Smart Band 10.

وعلى الرغم من عدم ترويج شاومي رسميًا للجهاز حتى الآن، فإن مواد تسويقية مسرّبة كشفت عن التصميم الكامل والمواصفات الأساسية لهذا السوار الجديد.

يعتمد Smart Band 10 على نفس فلسفة التصميم التي اعتدناها من شاومي في إصداراتها السابقة، حيث لا يقدّم تغييرًا جوهريًا في الشكل العام. وإذا كنت من محبي أجهزة شاومي القابلة للارتداء، فمن المرجح أن Smart Band 10 سينال إعجابك أيضًا.

شاشة أكبر وأكثر سطوعًا مع معدل تحديث مرتفع

وتشير التسريبات إلى أن السوار الجديد مزود بشاشة AMOLED بقياس 1.72 بوصة، أي أكبر قليلًا من شاشة Smart Band 9 التي كانت بحجم 1.62 بوصة.

 كما تتميز الشاشة بحواف متناظرة نحيفة جدًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 1500 شمعة، وهو ما يجعل من السوار خيارًا مناسبًا للرؤية في ظروف الإضاءة القوية.

ورغم أن تصميم السوار لا يخرج عن المألوف، فإن حجمه قد يبدو أكبر نسبيًا من أجهزة تتبع اللياقة الأخرى، وذلك بسبب الشاشة الأكبر من المعتاد.

بطارية تدوم حتى 21 يومًا وشحن كامل في ساعة واحدة

ولم تكشف التسريبات عن سعة البطارية بالتحديد، إلا أن شاومي تؤكد أن السوار الجديد يوفر نفس عمر البطارية الذي وفره الإصدار السابق، وهو 21 يومًا من الاستخدام المتواصل. 

كما يمكن شحن البطارية بالكامل خلال حوالي ساعة واحدة فقط، وهو رقم طبيعي بالنظر إلى حجم البطارية الصغير في هذه الفئة من الأجهزة.

150 وضع رياضي وتحليلات دقيقة للنوم ونبضات القلب

على مستوى البرمجيات، يأتي Smart Band 10 مزودًا بأكثر من 150 وضعًا رياضيًا، من بينها أوضاع متقدمة للسباحة وبث معدل ضربات القلب بشكل مباشر. 

كما يدعم تتبع النوم مع تحليل مراحل نوم حركة العين السريعة (REM)، إلى جانب مراقبة مستمرة لمعدل نبضات القلب على مدار اليوم.

السعر المرتقب مماثل للإصدار السابق

وحتى الآن، لم تُكشف التفاصيل الخاصة بالسعر وموعد التوفر الرسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سعر Smart Band 10 سيكون قريبًا من سعر Smart Band 9، الذي تم طرحه في الأسواق الأوروبية بسعر 40 يورو / 35 جنيهًا إسترلينيًا. 

وهو ما يجعل السوار الجديد خيارًا جذابًا بفضل التحسينات الطفيفة التي أضيفت مقارنةً بالجيل السابق، مع الحفاظ على نفس الفئة السعرية الاقتصادية.

شاومي Redmi Poco

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